Americká společnost je v posledních letech rozdělená v mnoha otázkách. Když v loňském roce prezident Donald Trump oznámil svůj záměr odstoupit od Pařížské klimatické dohody, netrvalo dlouho a zmobilizovaly se opoziční síly. Ty pod heslem "We are still in", ve volném překladu "Stále jsme v tom s vámi", na letošní klimatické konfrenci COP24 v Katovicích deklarovaly, že se budou i dál snažit dodržet závazky, které se Spojené státy před třemi lety v Paříži zavázaly plnit.