Litevský dovozce ropy Klaipedos Nafta stále více sází na budoucnost zkapalněného plynu LNG. Firma je operátorem už čtyři roky fungujícího terminálu na LNG v přístavu Klaipeda a má v plánu podobné vybudovat a provozovat i jinde na světě, říká v rozhovoru pro HN Mindaugas Jusis, ředitel Klaipedos Nafta, kde 72 procent akcií vlastní litevský stát.

HN: Řídíte firmu, která se zabývá obchodem s ropou i plynem. V poslední době se hodně řeší budoucnost obou těchto zdrojů, důležitost ropy zřejmě bude klesat s novými druhy aut, poroste ale role zkapalněného plynu LNG. Jaká je vaše strategie?

Předvídáme velké změny ve světě už v blízké budoucnosti. Jsem si jistý, že energie se změní směrem k mnohem čistším zdrojům. Obnovitelné zdroje ale tvoří zhruba deset procent celkového energetického trhu. Jádro je šest procent, překvapivě hlavní zdroj energie je uhlí. Druhý zdroj jsou ropné produkty. Jsem si naprosto jistý, že LNG bude energetický zdroj, který je nyní jednoduché dopravovat, jednoduché dostat do jakékoli části světa, tak překoná uhlí, ale také další ne tak čisté zdroje jako ropné produkty. Naše firma dělá ropnou přepravu více než padesát let a je to pořád náš hlavní zdroj obratu. Teď jsme změnili strategii a začali jsme investovat do LNG terminálů po celém světě a chceme se stát největším operátorem těchto terminálů podobných modelu, jako je ten v Klaipedě: loď, která funguje jako terminál a na to navazující plynovod.

HN: Kde kromě Klaipedy tedy už působíte?

Ukončili jsme jeden projekt v Kolumbii. V Jižní Americe máme čtyři či pět dalších projektů a účastnili jsme se přípravy chorvatského terminálu a máme i naše želízko v ohni na Kypru, v Austrálii a v Indonésii.

HN: Jaká je současná situace kolem projektu LNG terminálu v Chorvatsku, který se má stát součástí severojižního plynového propojení, které se dotýká i České republiky?

Byli jsme tam tři roky, ale bohužel jsme zklamaní posledním vývojem. V celkovém konceptu se odehrávala velká změna. Předtím jsme byli připraveni ho dodělat, teď už jsme mimo. A nejsem si jistý, zda tento projekt bude vůbec dokončen. Jde o to, jaký druh lodě jako terminál. Původně tam měla být nová loď na zpracování plynu, která je operačně velmi efektivní. Nyní je úvaha tam mít loď starší. A také způsob, jakým je organizované zamlouvání kapacity toho terminálu, ukazuje, že tam není cosi v pořádku.