Francie od ledna zavede daň, které budou podléhat příjmy velkých internetových firem, jako je Google či Facebook. Oznámil to v pondělí ministr financí Bruno Le Maire, podle něhož by za příští rok měla daň přinést do francouzského rozpočtu asi 500 milionů eur (12,9 miliardy korun). Ministr návrh oznámil týden poté, co prezident Emmanuel Macron avizoval v reakci na sociální protesty sérii kroků, které státní pokladnu přijdou odhadem na deset miliard eur.

Opatření - pro něž se v zemi vžil název GAFA podle iniciál firem Google, Apple, Facebook a Amazon - by podle ministra financí mělo vstoupit v platnost, až zákon schválí parlament. Dolní komora již s návrhem souhlasila, Senát by o něm podle ministra měl hlasovat začátkem příštího roku.

Francie v Bruselu dlouhodobě prosazuje zavedení celounijní digitální daně. Podle zatím posledního společného francouzsko-německého návrhu by se nepřímá daň měla týkat firem s celkovým minimálním příjmem v celém světě 750 milionů eur ročně a příjmem v EU ve výši 50 milionů eur. Diplomaté odhadují, že by tomuto kritériu mohlo vyhovovat téměř 200 společností v čele se zmíněnými obry.

Francouzský ministr v pondělí objasnil, že Paříž nemíní v souvislosti s vlastní daní nijak polevit v tlaku na přijetí evropské daně a že doufá v její schválení do března.

Členské země návrh na jednání Rady EU začátkem prosince neschválily kvůli sporům o to, zda budou v dani zohledněny pouze příjmy z reklamy na internetu, nebo i prodej uživatelských údajů.

Tradiční podniky platí podstatně vyšší daně než internetové firmy. Posledně jmenované totiž často nemají v Evropě žádné sídlo, a nemohou být tedy na kontinentu daněny, nebo podnikají v těch evropských zemích, kde je výhodný daňový režim.

Francie se obává růstu deficitu hrubého domácího produktu (HDP) mimo jiné kvůli daňovým škrtům či růstu minimální mzdy, s nimiž pod tlakem protestů přišel minulé pondělí Macron. Premiér Édouard Philippe v neděli odhadl, že schodek se bude v příštím roce pohybovat kolem 3,2 procenta HDP, čímž Francie překročí tříprocentní hranici stanovenou pravidly EU.