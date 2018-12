Evropský soudní dvůr v pondělí nařídil Polsku, aby okamžitě přestalo uplatňovat zákon, který nutí soudce polského nejvyššího soudu odebrat se na odpočinek po dosažení věku 65 let. Unijní soud tak podle agentury Reuters podpořil Evropskou komisi v jejím boji s polskou vládou.

Nejvyšší soudní instance Evropské unie již v říjnu na návrh EK předběžným opatřením pozastavila platnost nového polského zákona o nejvyšším soudu, vrátila do funkcí mezitím penzionované soudce a nařídila nejmenovat nové soudce do funkcí, jichž se týkají sporné předpisy, připomněla polská televizní stanice TVN 24 s tím, že nynější verdikt je definitivní.

Nový zákon o nejvyšším soudu, který nabyl účinnosti od července, snižoval soudcům věk odchodu do důchodu ze 70 na 65 let. Zástupci polské vládní strany Právo a spravedlnosti tento krok hájili s tím, že je třeba zefektivnit práci justičního orgánu a zbavit se zkorumpovaných soudců. Jeho kritici v něm naopak viděli nástroj, jak poslat na odpočinek nepohodlné soudce, včetně předsedkyně nejvyššího soudu Malgorzaty Gersdorfové. Ta odmítala odejít do penze před vypršením svého mandátu, zaručeného ústavou.

Mezitím polský parlament - hlasy vládní strany PiS - na konci listopadu přijal další novelu zákona o nejvyšším soudu, která znamenala návrat do funkcí soudců nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu, kteří byli po dosažení 65 let penzionováni. "Stále ale bude platit, že ti, co se stanou soudci nejvyššího soudu podle nových pravidel, si nebudou moci věkovou hranici pro odchod do důchodu prodloužit," řekl tehdy agentuře PAP předkladatel novely, poslanec PiS Marek Ast.

Prezidentská kancelář podle TVN 24 uvedla, že prezident v pondělí rozhodne, zda tuto novelu podepíše.

Gersdorfová dříve uvedla, že tato novela představuje jen jeden krok vpřed a že bude zapotřebí učinit další kroky, aby byla v Polsku zachována vláda zákona.