Komerční i výzkumné práce v umělé inteligenci a finanční podpora těchto projektů roste skoro všude na světě, napsal server The Verge, citující druhý AI index. Nejvíce se umělé inteligenci věnují v Evropě a v Asii, kde v této oblasti vedou Čína, Japonsko a Jižní Korea.

Index pokroku v oblasti umělé inteligence v roce 2018 zveřejnili experti z Harvardu, MIT, Stanfordu, neziskové organizace OpenAI a několika dalších organizací. Cílem indexu je změřit rozvoj v oblasti za pomoci dat a pokusit se zjistit jak tento rozvoj souvisí s otázkami jako jsou automatizace práce, či snaha vyvinout přístroj, který dokáže plnit úkoly, které zatím dokáží splnit pouze lidé.

První index vyšel loni v prosinci a zjistil, že investice do umělé inteligence a práce v ní se rozvíjí v bezprecedentním tempu. Podle zprávy je také rozvoj v určitých oblastech, jako jsou hraní her a vizuální rozpoznávání, neskutečně rychlý. O hodně pomalejší je pokrok v obecné inteligenci, která by mohla způsobit naprostou automatizaci práce. Podle autorů ale loňská zpráva byla příliš soustředěná na severní Ameriku a scházela jí globální perspektiva. To má letošní zpráva napravit.

Umělá inteligence ve světě

Podle zjištění expertů sice roste zájem o umělou inteligenci skoro všude na světě, liší se však oblast o kterou se výzkum zajímá. Čína se na příklad silně zajímá o zemědělský rozvoj, inženýrství a technologie, zatímco v Evropě a Severní Americe se vědci zabývají spíše humanitními obory a zdravotnictvím. V Evropě je ovšem zaměření na různé oblasti vyrovnanější.

Analytici zjistili, že nejvíce výzkumných prací o umělé inteligenci je vypracováno v Evropě, kde v roce 2018 vyšlo 28 procent všech publikací o umělé inteligenci, na druhém místě je Čína s 25 procenty a na třetím Severní Amerika se 17 procenty. Další zajímavostí je, že v Číně a Evropě jsou výzkumné práce mnohem častěji vypracovávány ve spolupráci s vládou, zatímco v USA díky velkým investicím do tohoto oboru od firem jako jsou Apple, Amazon, Google, Facebook či Microsoft převažuje výzkum korporací.