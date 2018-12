Developeři poškodili nedaleko Stonehenge 6000 let starou podzemní vrstvu a pravděpodobně tím ještě dále ohrozí cenné prehistorické artefakty, obviňují státní firmu Highways England britští archeologové. Stavební společnost obvinění odmítá.

Podle vědců mělo vrtání do hloubky tří metrů poškodit mezolitovou křídovou vrstvu v oblasti Blick Mead, kde se nachází teplý pramen a která je od roku 1986 společně se Stonehenge zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Informoval o tom server CNN.

Archeologové upozorňují na to, že kvůli vrtání a stavbě celého tunelu poklesne hladina vody, čímž by se mohly zničit hlavně organické pozůstatky, kterým pomohlo přežít právě to, že je chránila voda.

David Jacques z Buckinghamské univerzity, který od roku 2005 vede výzkum v okolí Stonehenge, označil postupy developerů za výsměch práci archeologů a uvedl, že zdejší organické památky mohou být těmi nejstaršími hmatatelnými důkazy o tom, jak lidé v prehistorické době v této oblasti žili.

"Když se tyto pozůstatky nezachovají, zřejmě nebudeme nikdy schopni porozumět tomu, proč byl Stonehenge postaven." Vědci zatím zcela neobjasnili ani to, jak mohli prehistoričtí obyvatelé dostat megality vážící až 45 tun na místo a vytvořit z nich tzv. kromlech, dnes známý jako Stonehenge. Podle Jacquese i dalších vědců lidé místo ještě před postavením Stonehenge považovali za posvátné.

Společnost Highways England uvedla, že žádné archeologické vrstvy poškozeny nebyly. "Profesora Jacquese jsme informovali o umístění zařízení na monitorování vody a při práci dodržovali pokyny." Podle firmy nebude mít práce na oblast Blick Mead významný vliv. Navíc zdůraznila, že na vrty dohlížel přizvaný archeolog.

Tunel je součástí plánu na modernizaci britských silnic z roku 2014, který měl ulevit dopravě na nejrušnějších místech v zemi. O tunelu, který by mohl pomoci s dopravními zácpami poblíž Stonehenge, se však uvažovalo již dříve.