Americký miliardář Elon Musk v noci na středu SEČ novinářům a pozvaným hostům představil svůj testovací tunel pro vysokorychlostní přepravu osob, který se podle něj časem stane řešením ubíjejícího provozu v kalifornském velkoměstě. Zkušební jízda byla podle účastníků působivá, byť kodrcavá. Musk mezitím zdůraznil, že tunel ještě čekají úpravy, které zajistí plynulou jízdu, napsala agentura AP.

Hosté nastoupili do elektromobilu od výrobce Tesla a jeli nad zemí v Los Angeles ke stanici známé jako O'Leary Station, která se nachází v obydlené oblasti. Tam ve voze sjeli speciálním výtahem do překvapivě úzkého tunelu, který se nachází v hloubce asi devíti metrů. Červené světlo vystřídalo zelené, řidič prudce zrychlil a spolujezdci si připadali jako na diskotéce nebo ve vesmírné lodi. Vůz při jízdě kodrcal, jednomu z cestujících se udělalo nevolno a jiný křičel, jako by byl na horské dráze.

"Mám to. Řekl jsem si, tohle sakra bude fungovat," prohlásil Musk před reportéry. Kodrcání bylo podle něj způsobeno tím, že před testovací jízdou "tak nějak došel čas". Musk zdůraznil, že jde pouze o prototyp a že jízda v konečné verzi tunelu bude plynulá.

Testovací jízda byla výrazně pomalejší než se očekává ve finále. Zatímco nyní jel vůz rychlostí asi 64 kilometrů za hodinu, v konečné verzi tunelu by se mělo podle plánu jezdit rychlostí až 241 kilometrů za hodinu. Přesto byla ale cesta výrazně rychlejší než po běžné silnici, a to i mimo dopravní špičku, píše AP.

Musk zároveň oznámil, že opustil původní plán umístění aut na speciální platformy. Místo toho navrhl postranní kola, která pomohou vozu držet při vysoké rychlosti v tunelu stabilitu. Cena těchto kol se bude pohybovat kolem 200 až 300 dolarů pro celé auto.

Musk před dvěma roky na twitteru oznámil, že ho "dopravní provoz dovádí k šílenství", a postaví proto tunel. Následně založil společnost The Boring Company, která začala tunel hloubit.

U příležitosti testovací jízdy Musk poprvé popsal, jak funguje systém dopravy, kterému dal jméno "loop". Autonomní vozidla a elektromobily by podle něj ve světových metropolích mohly být pomocí výtahů spuštěny do tunelů. Několik autonomních vozidel by v tunelech bylo k dispozici pro chodce a cyklisty. V tunelech by se pak všechny vozy mohly pohybovat svou maximální rychlostí. "Je to spíš podzemní dálnice než metro," řekl Musk.

Podle agentury AP nicméně nejde o vysokorychlostní přepravu osob za využití technologie nazývané hyperloop (česky hypersmyčka), kterou Musk rovněž propaguje a která by měla umožnit cestovat rychlostí více než 1200 kilometrů za hodinu. Tento systém počítá s pohybem přetlakových kapslí podtlakovými trubkovými tunely.