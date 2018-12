První předváděcí let své nové kosmické lodě Crew Dragon, určené pro přepravu lidí, provede americká společnost SpaceX 17. ledna. Loď i raketa Falcon 9, která ji vynese na oběžnou dráhu, jsou již připravené v hangáru společnosti v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě, informuje na svém blogovém webu americká vesmírná agentura NASA.

První testovací let Crew Dragonu se v lednu uskuteční ještě bez posádky. Druhý let, plánovaný na červen, by ale už měl předvést "na ostro" přepravu amerických astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).

Američané, pokud jde o dopravu svých astronautů na orbitální komplex, se nyní musejí spoléhat na ruské rakety a kosmické lodě Sojuz. Od ukončení letů raketoplánů v roce 2011 čekají na vlastní nové lodě. V roce 2010 NASA zahájila program komerční přepravy posádek. V jeho rámci pak o čtyři roky později vybrala pro dopravu astronautů na ISS společnosti Boeing a SpaceX.

Boeing by měl předvést svou loď CTS-100 Starliner také nejprve při testovacím letu bez posádky, a to v březnu příštího roku. Následný první předváděcí let s přepravou astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici se plánuje na srpen.

Kromě toho americká společnost Lockheed Martin a evropský Airbus připravují pro NASA další kosmickou loď Orion, kterou budou tvořit dva moduly. Velitelský modul tohoto víceúčelového prostředku pro přepravu posádek (MPCV) má na starosti Lockheed Martin a servisní modul Airbus.

Orion má vedle dopravy astronautů na ISS a zpět na Zemi také létat s posádkami do hlubokého vesmíru. Plánuje se, že s ním lidé v budoucnu budou provádět výzkum Měsíce, asteroidů i planety Marsu.

V současné době přepravují náklad na ISS už dvě soukromé americké společnosti. SpaceX s Dragony a Northrop Grumman s loděmi Cygnus, které tato společnost koupila v polovině roku s firmou Orbital ATK. Zásoby na stanici také dopravují ruské "vesmírné kamiony" Progress a japonské HTV. V letech 2008 až 2015 na stanici létaly také lodě ATV Evropské kosmické agentury (ESA).