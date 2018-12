Lidé, kteří chtějí po 29. březnu letět s britskou společností EasyJet z Prahy do Amsterodamu, o svou letenku možná přijdou. A to v tom případě, že Británie odejde z Evropské unie bez jakékoliv dohody. Tento takzvaný divoký brexit by doslova ze dne na den zásadně změnil pravidla, kterými se řídí vztahy mezi státy EU a Británií. Mezi postižené oblasti by patřil i letecký provoz.

Zmatek v Londýně Odpor proti Mayové Britská premiérka Theresa Mayová s EU vyjednala dohodu o podmínkách brexitu i nezávazný plán toho, jak by měly vypadat následné obchodní nebo bezpečnostní vztahy mezi unií a Británií. Jenže pro tuto smlouvu nemá podporu ve vlastním parlamentu – proti je nejen opozice, ale i zhruba třetina poslanců Mayové vlastní konzervativní strany. Vazalský stát Podle kritiků Mayová unii příliš ustoupila, například v tom, že by Londýn musel za určitých okolností plnit řadu evropských předpisů, i když by ohledně jejich podoby už po brexitu neměl žádné slovo. Většinu nemá nikdo Odpůrci Mayové ale sami žádný reálný plán podoby brexitu nepředstavili. V britském parlamentu momentálně není většina pro žádnou variantu brexitu. Shoda není ani na případném opakování referenda.

Pokud nastane "divoký" brexit, musela by podle pravidel mezi EU a Británií okamžitě přestat létat všechna letadla. Evropská komise ale předložila návrhy, které by měly tomuto katastrofickému scénáři alespoň částečně předejít.

Spoje mezi letišti na britském území a těmi v ostatních 27 státech unie by létaly dál. Britské aerolinky by už ale nemohly provozovat například lety mezi dvěma městy uvnitř EU, pokud si například neotevřou sídlo v unii nebo v nich většinu nepřevezmou společnosti z Evropy.

Tento návrh komise je součástí balíku opatření, která Brusel předložil v zájmu příprav na hrozbu, že Spojené království z unie odejde bez jakékoliv dohody. Pravděpodobnost takové varianty roste – do brexitu už zbývá méně než 100 dní a britští politici se mezi sebou stále nejsou schopni domluvit, jak by si vystoupení vlastně představovali.