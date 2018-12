Slavný architekt Renzo Piano, který stojí mimo jiné za londýnským mrakodrapem The Shard (střep) bude zodpovídat za stavbu nového mostu v rodném italském Janově. V polovině srpna se tam zřítil Morandiho dálniční most ze 60. let minulého století, přes který ročně projíždělo přes 25 milionů aut. Zemřelo 43 lidí.

Jedenaosmdesátiletý Piano se se svými plány prosadil i proti konceptu věhlasného španělského architekta Santiaga Calatravy, který je známý svými zakřivenými stavbami, mimo jiné ve Valencii.

Každou z obětí má připomínat jedna lampa. Nový most nemá být "monumentem za padlé", ale střízlivou stavbou reprezentující přístavní město, tvrdí architekt. Hotový má být do konce roku 2019, postaví ho koncern Salini Impregilo a státem kontrolované podniky Fincantieri a ItalFerr za 202 milionů eur, tedy asi 5,2 miliardy korun.