Letiště Gatwick jižně od Londýna na hodinu preventivně zastavilo provoz v reakci na nepotvrzené zprávy, že nad letištní plochou byl znovu spatřen dron. Informovala o tom britská média. Kvůli stejnému problému se na Gatwicku nelétalo od středečního večera do pátečního rána, což narušilo plány více než 100 tisíc pasažérů.

V pátek ráno vedení letiště obnovilo provoz, přestože úřadům se nepodařilo problémové drony zneškodnit ani dopadnout jejich pilota či piloty. Policie i šéf letiště během uzavírky hovořili o cílené sabotáži, neboť drony se objevovaly opakovaně a údajně vždy v okamžiku, kdy měla být ranvej opět otevřena. Před pátečním možným návratem byl dálkově ovládaný stroj naposledy na Gatwicku spatřen ve čtvrtek kolem 23:00 SEČ, uvádí agentura Reuters.

Média dříve informovala, že ve snaze zabránit dalším problémům byla na letišti nasazena vojenská technika, která zřejmě dokáže dron vystopovat a také narušovat komunikaci s osobou, která jej ovládá. "Máme tady teď opatření, s nimiž... bychom měli být v mnohem lepší pozici, abychom dron mohli sledovat a chytit," citovala televize Sky News Stevea Barryho z policie hrabství Sussex.

Úřady nyní podle zpravodajské společnosti BBC pracují s hypotézou, že provoz na Gatwicku v posledních 48 hodinách nenarušoval pouze jeden stroj. Také prověřují variantu, že za snahou ochromit letiště stojí vícero lidí. Co se týče motivu zatím žádnou možnost nevylučují.

"Není to teroristický incident v konvenčním smyslu, je to případ narušení takového typu, jaký jsme dosud v této zemi nezažili a nezažili jej ani jiné země," řekl britský ministr dopravy Chris Grayling. Na otázku, zda by mohlo jít o environmentální protest, odpověděl, že je to "samozřejmě jedna z možností", ale "v tuto chvíli skutečně nevíme".