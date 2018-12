Nejméně 168 mrtvých si vyžádala mohutná vlna tsunami v pobřežních oblastech u Sundského průlivu mezi indonéskými ostrovy Jáva a Sumatra. Oznámila to v neděli indonéská agentura civilní ochrany. Zvýšila tak původní bilanci, která hovořila o 62 mrtvých.

České ministerstvo zahraničí sdělilo, že podle dosavadních informací nejsou mezi mrtvými žádní Češi. Indonéská agentura také oznámila, že 745 lidí bylo při katastrofě zraněno a dalších 30 se pohřešuje. Bilance zřejmě ještě není konečná.

Tsunami udeřilo v sobotu večer místního času na pobřeží z obou stran Sundského průlivu, který leží mezi ostrovy Jáva a Sumatra. Příčinou byl podle indonéské geofyzikální agentury zřejmě výbuch sopky Krakatoa, po němž následoval podmořský sesuv půdy. Sopka vybuchla 24 minut před úderem tsunami.

Vlna způsobila také značné materiální škody, stovky budov leží v troskách. Sanitky do zasažených oblastí vyslaly jak místní úřady, tak soukromé organizace, uvedl list The Jakarta Post.

Záchranáři zamířili do místa Tanjung Lesung a Panimbangu, které leží v nejzápadnější provincii Banten na ostrově Jáva. "Přijeli dobrovolníci, aby pomohli zachraňovat," řekl čtyřicetiletý Edi z Tanjung Lesungu. Podle něj tsunami trvala deset minut a jeho nesla po celou dobu, dokud neopadla. Edi vyvázl pouze se zraněním.

Zranění jsou sváženi do zdravotního střediska do Panimbangu. Zatím je jich tam asi 60 a mnozí mají zlomeniny, odřeniny a také dýchací potíže. Zaregistrováno tam bylo deset mrtvých a podle zdravotníka Iwana to byli všichni turisté z Tanjung Lesungu.

Robert Řehák z českého ministerstva zahraničí řekl, že "podle dosavadních informací nejsou mezi oběťmi tsunami žádní cizí státní příslušníci, tedy ani čeští občané". "Český zastupitelský úřad v Jakartě situaci nadále sleduje a v případě nových informací bude informovat," dodal. Ministerstvo rozeslalo varovné SMS vzkazy lidem pobývajícím v oblasti a doporučilo sledovat sdělovací prostředky a řídit se pokyny úřadů. V případě nutnosti je možné se obrátit na nouzovou linku zastupitelského úřadu v Jakartě.

Jednou z nejhůře postižených oblastí je Banten, na jehož plážích jsou ubytováni turisté. Tam zemřelo 126 lidí a podle indonéských médií byli mezi turisty hlavně zaměstnanci státní energetické společnosti a úředníci ministerstva sportu a mládeže.

Podle mluvčího civilní obrany je poškozeno asi devět hotelů, desítka lodí, mnoho automobilů a kolem 400 domů. Úřady nevydaly předem žádné varování, obyvatele proto vlna zaskočila. Zasáhla také venkovní stan, v němž se právě konal koncert místní skupiny Seventeen. Jeden její člen, stejně jako manažer katastrofu nepřežili.

Úřady se zprvu domnívaly, že nejde o tsunami, ale o příliv, a vyzvaly obyvatelstvo, aby nepropadalo panice. "Byl to omyl, litujeme toho," uvedl mluvčí úřadu pro řešení katastrof Sutopo Purwo Nugroho, kterého citovala agentura AFP. Omyl podle něj pramenil z toho, že vlně tentokrát nepředcházelo zemětřesení.

Indonésie má za sebou zářijové ničivé zemětřesení, které provázela vlna tsunami a které nepřežilo přes 2000 lidí.

Indonésie leží v oblasti častých zemětřesení. V roce 2004 při zemětřesení a tsunami, které postihly několik zemí, zemřelo jen v Indonésii přes 120 tisíc lidí. Celkově si tato událost vyžádala 226 tisíc obětí.