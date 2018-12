S příchodem nového roku bude Pentagon jako úřadující šéf řídit dosavadní náměstek ministra obrany Patrick Shanahan. Na twitteru to v neděli oznámil prezident Donald Trump. Shanahan nahradí odcházejícího ministra Jamese Mattise, který post opouští kvůli sporům s prezidentem ohledně odchodu amerických vojáků ze Sýrie.

Trump označil Shanahana za "velmi talentovaného" člověka. "Za Patrickem je dlouhý seznam úspěchů" z působení na ministerstvu a ve firmě Boeing, napsal prezident.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!