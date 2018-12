Americký prezident Donald Trump chce podle agentury Reuters tamním firmám zakázat, aby spolupracovaly s čínskými telekomunikačními společnostmi Huawei a ZTE. Zákaz by se měl dotknout především mobilních operátorů, kteří by nově nesměli od Huaweie či ZTE nakupovat infrastrukturu nutnou pro výstavbu svých sítí. Spojené státy by tím následovaly podobné kroky, které již letos vůči zmíněným čínským společnostem zavedlo Česko, Austrálie, Nový Zéland a Japonsko.

Huawei a ZTE jsou na Západě podezřelé z toho, že pomáhají čínské vládě provádět průmyslovou špionáž.

Prezident má podle zákona pravomoc omezit byznys vybraných firem, které mohou ohrožovat národní bezpečnost USA. Podle zdrojů Reuters nebude chystaný zákaz, který má vejít v platnost od ledna, výslovně zmiňovat Huawei ani ZTE. "Ministerstvo obchodu, které bude dodržování prezidentova příkazu vymáhat, ho ale může interpretovat v tom smyslu, že omezí šíření přístrojů právě těchto dvou společností," píše Reuters.

Trumpova administrativa zvažuje uvalení zákazu posledních osm měsíců. Už v dubnu Federální komise pro telekomunikace (FCC) předběžně zakázala americkým úřadům, aby zařízení od Huawei a ZTE používaly a v srpnu to potvrdil i speciální zákon.

Rozšíření zákazu o soukromé společnosti je spíše symbolické. Američtí operátoři Verizon či AT&T už od začátku roku přestali prodávat mobily od Huaweie a stejně se v březnu zachoval i největší tamní řetězec s elektronikou Best Buy. Čínský telekomunikační kolos v reakci na to oznámil, že se začne z amerického trhu stahovat a soustředí se více na Evropu a další regiony.

Nebezpečí používání technologií od Huaweie a ZTE spočívá především v personálním napojení obou firem na čínskou komunistickou vládu a takzvaná zadní vrátka, která se v jejich systémech nacházejí. Ta Číňanům umožňují, aby třeba na dálku odposlouchávali komunikaci v mobilních sítích, které jsou na jejich technologiích vystavěny.

Západ se do Huaweie pouští od začátku roku

Odborníci na kybernetickou bezpečnost z těchto důvodů před Huaweiem a ZTE varují již několik let, západní státy ale byznys obou firem začaly svazovat až letos. Podle informací australského listu Sydney Morning Herald se v červenci poblíž kanadské Ottawy sešli šéfové tajných služeb USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a Velké Británie a radili se o společném postupu vůči čínským telekomunikačním firmám, které usilují o to, aby mohly po celém světě včetně Česka vystavět nové superrychlé sítě páté generace (5G). Právě tomu chtějí kvůli hrozbě čínské špionáže kontrarozvědky zabránit.