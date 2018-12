V Japonsku za tento rok ubyl rekordní počet obyvatel. Zatímco se podle odhadů japonského ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí do konce roku narodí 921 tisíc dětí, zemřelo 1,37 milionu Japonců. To znamená nejmenší počet novorozenců od roku 1899, od kdy se vedou záznamy, a zároveň rekordní úbytek obyvatelstva za rok – zhruba o 448 tisíc osob, napsal v pátek list The Guardian.

Britský deník zároveň připomněl, že země vycházejícího slunce se zároveň potýká s nejcitelnějším nedostatkem pracovní síly za poslední desetiletí. Japonský parlament nedávno schválil imigrační zákon, který umožní příchod stovek tisíc manuálních pracovníků.

Letos se v Japonsku narodilo o 25 tisíc dětí méně něž loni a byl to také třetí rok v řadě, kdy počet novorozenců nepřesáhl milion. Počet zemřelých je nejvyšší od druhé světové války.

Z uvedených dat vyplývá, že japonská vláda plánovaného cíle průměrného počtu dětí na jednu ženu patrně nedosáhne. Plánem kabinetu bylo dosáhnout do roku 2026 průměru 1,8 dítěte na ženu. Zatímco nynější průměr je 1,43, na udržení stabilního počtu populace je nezbytný průměr 2,07.

Premiér Šinzó Abe označil současnou demografii Japonska za národní krizi a slíbil, že jeho vláda zvýší počet zařízení poskytujících péči o děti a zavede další opatření, aby páry motivovala k většímu počtu potomků.