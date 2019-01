Šest lidí přišlo ve středu ráno o život 16 dalších utrpělo zranění při vlakovém neštěstí na mostě, který spojuje dánské ostrovy Sjaelland a Fyn. Informovala o tom dánská tisková agentura Ritzau s odvoláním na železniční úřady.

V oblasti, kde k nehodě kolem 7:30 hodin došlo, panuje větrné počasí. Podle policie musel vlak s asi 130 cestujícími na mostě prudce brzdit poté, co byl zasažen létajícími předměty z nákladního vlaku, který projížděl v opačném směru.

Dánská média uvedla, že osobní vlak zasáhla zřejmě plachta, která se utrhla z nákladní soupravy. Ta podle snímků zveřejněných v dánském tisku vezla přepravky s pivem.

Vlak, ve kterém byli kromě 160 pasažérů také tři zaměstnanci železnic, mířil do dánské metropole Kodaň, jež leží na ostrově Sjaelland. Dánská tisková agentura Ritzau napsala, že se jedná o nejhorší vlakové neštěstí v Dánsku od roku 1988.

Osmnáctikilometrový most, který vede přes průliv Velký Belt a spojuje ostrovy Sjaelland a Fyn, je určen jak pro železniční, tak i pro silniční dopravu. Kvůli silnému vichru byl most pro automobily uzavřen. Stejně tak byl pro auta uzavřen most přes úžinu Öresund, jenž je spojnicí mezi Dánskem a Švédskem. Silniční doprava na obou mostech je nyní postupně obnovována.

Ve Švédsku bylo ráno kvůli bouřlivému počasí více než 100 tisíc domácností bez dodávek elektřiny. Nejhůře postiženy byly jižní oblasti Švédska, kde se nachází i hlavní město Stockholm. Stromy poražené vichřicí zde na řadě míst zablokovaly silnice, narušen byl také provoz trajektů.