Počet úmrtí při leteckých neštěstích se v loňském roce prudce zvýšil, přesto šlo o jeden z nejbezpečnějších roků v historii komerční letecké dopravy. Uvedla to na svých internetových stránkách organizace Aviation Safety Network (ASN) sídlící v Nizozemsku.

Při 15 smrtelných nehodách linkových letadel loni podle ASN zemřelo 556 lidí. Loňský rok tak byl třetí nejbezpečnější z hlediska počtu smrtelných nehod a devátý nejbezpečnější z hlediska počtu obětí. Nejbezpečnějším rokem v historii letecké dopravy byl rok 2017, kdy při deseti smrtelných nehodách zemřelo pouze 44 lidí, píše ASN.

Organizace ve své zprávě rovněž poukázala na dlouhodobý pokles nehodovosti v letecké přepravě. V loňském roce se podle jejích odhadů uskutečnilo zhruba 37,8 milionu letů, jedna smrtelná nehoda tak připadla na 2,52 milionu letů.

"Pokud by míra nehodovosti zůstala stejná jako před deseti lety, bylo by loni 39 smrtelných nehod. Při míře nehodovosti z roku 2000 by to bylo dokonce 64 smrtelných nehod," uvedl generální ředitel ASN Harro Ranter. "To ukazuje obrovský pokrok z hlediska bezpečnosti v uplynulých dvou desetiletích," dodal.