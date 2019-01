Americká Sněmovna reprezentantů schválila ve čtvrtek večer dvojici návrhů ukončujících nouzové fungování vládních úřadů. Krátce poté, co díky volbám získali ve sněmovně většinu demokraté, prosadili text, který má zajistit dostatek peněz pro většinu federálních úřadů do konce září.

Bílý dům nedlouho před hlasováním varoval, že poradci prezidenta Donalda Trumpa doporučili návrhy vetovat.

Schválené texty nepočítají s penězi, které chce Trump od Kongresu na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Kvůli sporu o těchto pět miliard dolarů (112 miliard korun), který demokraté striktně odmítají, již dva týdny nemá část federálních úřadů peníze na svůj provoz, takže musí fungovat v nouzovém režimu.

Zatímco jeden z návrhů zajišťuje finance pro většinu úřadů do zářijového konce fiskálního roku, druhý se týká pouze peněz pro klíčové ministerstvo vnitřní bezpečnosti, které zajišťuje ochranu hranic. Pro něj demokraté navrhli financování pouze do 8. února s tím, že do té doby by se obě strany měly dohodnout na kompromisu týkajícím se peněz na zeď.

Republikáni, kteří ovládají Senát, aktivitu demokratů kritizovali jako "zbytečné hlasování, jež nezajišťuje prostředky k ochraně hranic".

Ani páteční jednání představitelů Kongresu Spojených států s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o finančním sporu kvůli stavbě zdi na hranicích s Mexikem žádné řešení nepřineslo. Šéf demokratů v americkém Senátu Chuck Schumer po schůzce prohlásil, že Trump je připraven blokovat financování federálních úřadů měsíce i roky. Kongresoví předáci i Trump se nicméně dohodli, že budou o hledání východiska nadále debatovat.

Setkání v Bílém domě, které bylo druhé v tomto týdnu, demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová označila za místy hádavé. Dodala, že dokud nebude obnoveno financování federálním úřadům, není možné vyřešit spor o podobu ostrahy hranic.

Trump naopak trvá na tom, že součástí opatření, které zajistí federálním úřadům peníze na jejich chod, bude i pět miliard dolarů (112 miliard korun) na zeď. Tyto finance ale demokraté Trumpovi dát nechtějí. Zeď považuje Trump za klíčovou pro ochranu hranic před pašeráky lidí, zbraní a drog, její stavbu slíbil v prezidentské kampani.

"Bylo to velmi, velmi přínosné setkání a ušli jsme dlouhou cestu," řekl Trump novinářům. Na zdi, kterou slíbil v prezidentské volební kampani, ale trvá, protože bez ní si nedovede ostrahu hranic představit. Dodal, že po Kongresu na bariéru požaduje 5,6 miliardy dolarů (zhruba 126 miliard korun). Tyto finance ale demokraté Trumpovi dát nechtějí.

Trump rovněž oznámil, že ustavil skupinu, která o víkendu bude debatovat o možnostech ostrahy hranic. Vůdce republikánu v Senátu k tomu podle Reuters poznamenal, že členy skupiny budou představitelé Trumpovy administrativy a také zástupci Kongresu.

Viceprezident Mike Pence k nadcházejícímu víkendovému jednání, kterého se s představiteli Kongresu spolu s Trumpovým zetěm a poradcem Bílého domu Jaredem Kushnerem zúčastní, řekl, že cílem je najít společný postoj a řešení.

Část federálních úřadů kvůli sporu funguje v nouzovém režimu, což znamená, že statisíce lidí jsou na nucené dovolené a prozatím nemohou počítat s výplatami.