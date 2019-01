Japonský miliardář Yusaku Maezawa sdílel v sobotu na svém twitterovém účtu příspěvek, v němž slíbil rozdělit 100 milionů japonských jenů (20,8 milionu korun) v hotovosti mezi 100 lidí, kteří ho začnou sledovat a do pondělí (7. ledna) příspěvek retweetnou. Uvedený tweet se stal s více než 4 miliony retweety nejsdílenějším v rámci celé této platformy, informoval server Quartz.

Maezawa je zakladatel a šéf největšího japonského e-shopu s módou Zozotown. Ten během novoročního výprodeje dosáhl nejrychleji v celé své historii zisku 10 miliard jenů. Rozdáním peněz chtěl Maezawa vyjádřit vděk svým zákazníkům.

Tweet tak překonal předešlý nejpopulárnější příspěvek na twitteru, jímž byla žádost teenagera z Nevady, kterému v roce 2017 americký fastfood Wendy's slíbil kuřecí nugety po celý rok zdarma, pokud získá 18 milionů retweetů. Tento tweet má v současné době 3,8 milionu sdílení. Třetím nejretweetovanějším příspěvkem je pak selfie z předávání Oscarů v roce 2014, na níž je moderátorka Ellen DeGeneres se známými filmovými herci.

Maezawa k tweetu připojil hashtag "novoroční dárek k cestě na Měsíc". Japonský podnikatel si totiž už dříve zaplatil místo na kosmické lodi, kterou SpaceX miliardáře Elona Muska vyšle v roce 2023 na oblet měsíce. Zveřejnil to sám Musk na setkání SpaceX loni v září v Kalifornii.

