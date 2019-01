Severokorejský vůdce Kim Čong-un přijel na pozvání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga do Číny.

V úterý to oznámila oficiální čínská státní agentura Nová Čína. Krátce poté Kimovu přítomnost v Číně potvrdila i severokorejská agentura KCNA, která upřesnila, že v zemi zůstane do 10. ledna. O Kimově cestě speciálním vlakem do Pekingu již v pondělí informovala jihokorejská média. Důvodem návštěvy jsou pravděpodobně konzultace před chystaným druhým setkáním Kima s americkým prezidentem Trumpem.

Ačkoli Pchjongjang většinou o podobných diplomatických návštěvách informuje až poté, co skončí, v nynějším případě učinila KLDR výjimku. KCNA sdělila, že Kimova návštěva v Číně začala v pondělí a skončí ve čtvrtek.

Kima podle KCNA doprovází jeho manželka Ri Sol-ču, vysoký představitel severokorejské komunistické strany a bývalý šéf tajné služby KLDR Kim Jong-čchol či severokorejský ministr zahraničí Ri Jong-ho.

Kim v uplynulém roce navštívil Čínu třikrát a pokaždé zde jednal s prezidentem Siem. Do Pekingu se nyní vůdce KLDR vydal v době, kdy se stále častěji hovoří o možném druhém summitu Kima s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. To, že se vrcholná schůzka uskuteční brzy, naznačil sám Trump.

Peking je nejdůležitějším obchodním partnerem Severní Koreje a tlumí tlak, který na ni vyvíjí Washington.

AP předpokládá, že tématem nynějšího jednání Kima a Sia bude vyjasnění pozice před druhým setkáním s Trumpem.

"Kim se důrazně snaží připomenout Trumpově administrativě, že má diplomatické a ekonomické alternativy k tomu, co Washington a Soul nabízejí," řekl Harry Kazianis z amerického konzervativního institutu Centrum pro národní zájem (CNI). "Při zmínce o 'jiné cestě' během svého novoročního projevu mohl Kim skrytě vyhrožovat, že se přikloní blíže k Pekingu. To by mělo Ameriku docela znepokojovat."

Trump a Kim se poprvé setkali na historické schůzce loni v červnu v Singapuru. Společně se zavázali k úsilí o denuklearizaci Korejského poloostrova a k posílení míru v regionu. Ujednání ale neobsahuje konkrétní časové závazky a rozhovory od té doby mnoho nepokročily. Seznam svých jaderných kapacit a informaci o velikosti svého jaderného arzenálu, které Washington očekává, KLDR zatím svým partnerům neposkytla.

Podle analytiků oslovených agenturou AP je velice nepravděpodobné, že by se KLDR vzdala svého těžce vybudovaného jaderného arzenálu, který Kim zřejmě považuje za jedinou garanci přežití svého režimu. Kim chce podle nich na návštěvě spíše sondovat postoj Číny vůči uvolnění sankcí proti své zemi před chystanými rozhovory s Američany. Nejspíše ho zajímá, v čem by Severní Korea musela ustoupit, aby získala podporu Číny na půdě Rady bezpečnosti OSN, kde má Peking právo veta. Čína zde sice několikrát hlasovala pro uvalení sankcí proti severokorejskému režimu, Si však nedávno vybídl USA i KLDR, aby si ohledně sankcí "vzájemně vyšli vstříc". V září čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo k dílčímu uvolnění sankcí, které by ocenilo pozitivní výsledek prvního summitu mezi Trumpem a Kimem.

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo ocenil podporu Číny při řešení krize kolem Severní Koreje. Zároveň uvedl, že si nemyslí, že na Kimovu návštěvu v Pekingu měla vliv probíhající obchodní jednání mezi Spojenými státy a Čínou. "Číňané dali jednoznačně najevo, že se jedná o oddělené otázky," řekl Pompeo. "Čína je ... dobrým partnerem při našich snahách o snížení nebezpečí pro svět vyplývající ze severokorejského jaderného potenciálu. Očekávám, že tak bude činit i v budoucnu."