Britští poslanci ve středu schválili dodatek ukládající vládě, aby v případě zamítnutí brexitové dohody v Dolní sněmovně příští týden představila v parlamentu svůj náhradní plán už do tří dnů místo do původních 21. Dodatek, se kterým podle agentury Reuters přišli proevropští poslanci z vládní Konzervativní strany i opoziční labouristé, znamená pro premiérku Theresu Mayovou další výraznou komplikaci.

Poslanci budou o dohodě o odchodu Spojeného království z Evropské unie hlasovat 15. ledna. Hlasování vláda kvůli očekávané porážce už jednou odložila a očekává se, že poslanci brexitový plán Mayové dojednaný s Bruselem nepodpoří ani příští týden.

Brexit bez dohody s Evropskou unií lze odvrátit jedině schválením té, která je aktuálně na stole, řekla ve středu britským poslancům premiérka Theresa Mayová. Také prohlásila, že vláda stále pokračuje v rozhovorech s EU ohledně ujištění týkajících se stávající dohody a chce je získat ještě před hlasováním naplánovaným v Dolní sněmovně na 15. ledna. Ze strany Bruselu přitom nic nenasvědčuje tomu, že by unie chtěla Mayové vyjít vstříc dříve, než se zákonodárci vyjádří.

Premiérka při pravidelných interpelacích čelila kritice opozičního lídra Jeremyho Corbyna kvůli prosincovému odkladu hlasování, přičemž podle vůdce labouristů Mayová ve srovnání se situací z konce roku nic nového nenabízí a jen "lehkovážně marní čas". Předsedkyně vlády slibovala právně závazné záruky ohledně aplikace dohody, avšak selhala, řekl Corbyn.

Mayová reagovala argumentem, že závěry prosincového summitu EU "zachází dál" než předchozí prohlášení a mají "právní status". Podle ní je možné získat i další vysvětlující stanoviska EU ohledně působnosti kontroverzní severoirské pojistky a rozhovory v tomto směru pokračují. Také slíbila, že při absenci dohody s EU o budoucích vztazích na konci plánovaného přechodného období v roce 2020 by parlament dostal možnost rozhodnout, zda bude pojistka zavedena, nebo dojde k prodloužení provizoria.

Corbyn od premiérky dále žádal, aby vyloučila možnost, že Británie z EU odejde bez dohody o podmínkách brexitu, což si zjevně nepřeje většina poslanců. "Jestli chce (Corbyn) zabránit brexitu bez dohody, musí podpořit (předloženou) dohodu," odpověděla Mayová a tuto výzvu pak vícekrát zopakovala. Když byla jiným představitelem opozice dotázána, zda by po případné porážce při nadcházejícím hlasování zvážila odklad vystoupení z EU nebo jeho zrušení, odpovědi se vyhnula.

Lhůta, během níž měla vláda poslancům v případě zamítnutí dohody předložit různé alternativy, činila podle zákona o odchodu z EU 21 kalendářních dní. Během následujících sedmi zasedacích dní by musel kabinet umožnit parlamentu o svém plánu B hlasovat. S čím by vláda premiérky Mayové přišla, ale není jasné. Možnosti jsou různé, od takzvaného neřízeného brexitu, tedy brexitu bez dohody, přes vyhlášení předčasných voleb až po předložení nové verze dohody parlamentu.

Podle listu The Guardian se předpokládalo, že Mayová by tak jako tak nevyužila třítýdenní lhůty a své představy o dalším vývoji by sdělila relativně brzy po zamítnutí dohody. Zároveň by se ale zřejmě podle levicového listu snažila oddálit hlasování o navržené alternativě, aby mohla kupříkladu vyjednat další ústupky s představiteli EU.

Pro dodatek ve středu hlasovalo 308 poslanců, proti se vyslovilo 297. Na základě dodatku by nyní měla vláda představit plán B parlamentu během tří zasedacích dnů. Vzhledem k tomu, že parlament obyčejně v pátek nezasedá, by podle listu The Guardian lhůta vypršela v pondělí 21. ledna.