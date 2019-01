Pokud britský parlament neschválí brexitovou dohodu s Bruselem předloženou vládou Theresy Mayové, musí být v Británii vypsány předčasné parlamentní volby. Prohlásil to ve čtvrtek v Dolní sněmovně šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Volby podle něj mají přednost i před případným novým referendem o odchodu Británie z Evropské unie.

Podle Corbyna by se měly předčasné volby uskutečnit "při nejbližší příležitosti" s cílem odblokovat situaci. Opoziční předák upozornil, že po volbách by bylo třeba určitého času k vyjednání nové dohody o brexitu. Ve svém projevu Corbyn zdůraznil, že nová vláda by měla nový mandát k vyjednání lepších podmínek odchodu země z EU.

"Pokud tak věříte své dohodě, vyhlaste volby a nechte rozhodnout lid," řekl Corbyn na adresu Mayové.

Británii čekají řádné parlamentní volby v roce 2022, ale pokud premiérka příští úterý neprosadí dohodu s Bruselem v britském parlamentu, což se nyní všeobecně očekává, mohlo by to vést k předčasným volbám.

Corbyn prohlásil, že labouristé navrhnou hlasování o vyslovení nedůvěry vládě ve chvíli, kdy budou cítit nejlepší šanci na úspěch. Vyzval poslance napříč Dolní sněmovnou, aby toto úsilí podpořili.

Corbynova strana je v postoji k brexitu rozdělena podobně jako britská společnost. Část straníků žádá nové referendum o unijní budoucnosti. Corbyn ale dal už dříve najevo, že by dal přednost předčasným volbám. Pokud by je vyhrál, chtěl by s EU dohodnout jiné podmínky, než Mayová.