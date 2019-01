Saturn nebude "nebeským krasavcem" naší sluneční soustavy věčně. Vyplývá to z nových vědeckých výzkumů americké vesmírné agentury NASA. Ty dospěly k závěru, že planeta "jednoho dne" chtě nechtě přijde o své prstence. I když tempo jejich mizení je poměrně rychlé, přinejmenším stovku milionů let to přece jen ještě potrvá.

"Máme štěstí, že se můžeme dívat na systém Saturnových prstenců, který se zdá být někde uprostřed své životnosti," napsal v prohlášení vedoucí autor příslušné studie James O'Donoghue z Goddardova střediska vesmírných letů NASA v Marylandu.

Prstence jsou podle expertů stahovány do Saturnu vlivem magnetického pole planety jako prašný déšť ledových částic. "Odhadujeme, že tento 'prstencový déšť' během půl hodiny odčerpá ze Saturnových prstenců množství vody, jež by zaplnilo olympijský bazén," uvedl O'Donoghue.

Tímto způsobem by celý systém zanikl během 300 milionů let. Nicméně sonda Cassini změřila materiál padající z prstenců na Saturnův rovník a vědcům z toho vyšlo, že by chlouba planety mohla zmizet "už" do jednoho sta milionů let. "To je relativně krátká doba, vzhledem ke stáří Saturnu, jež přesahuje čtyři miliardy let," poznamenal O'Donoghue.

Vědci se už dlouho zamýšlejí nad tím, zda se Saturn zformoval s prstenci, nebo zda prstence vznikly později. Nový výzkum dává přednost druhé variantě s tím, že prstence zřejmě nebudou starší než 100 milionů let.