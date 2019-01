Členka amerického Kongresu za stát Havaj Tulsi Gabbardová se bude ucházet o nominaci Demokratické strany na prezidenta Spojených států v roce 2020. Kandidaturu ohlásila v interview na stanici CNN. Veteránka z války v Iráku patří spíše k liberálnímu křídlu strany, uvedla v sobotu agentura AP.

Sedmatřicetiletá Gabbardová je prvním hinduistickým zákonodárcem zvoleným do Kongresu a také jeho prvním členem narozeným na území Americké Samoy. Do školy chodila ve státech New Hampshire a Iowa. Napsala paměti, které mají vyjít v květnu. V centru její kampaně budou stát "otázky války a míru".

Gabbardová, která je u demokratů populární zejména mezi liberály, se připojí k předpokládanému dlouhému pelotonu kandidátů této strany na prezidentskou funkci. Elizabeth Warrenová z Massachusetts vytvořila výbor, s jehož pomocí chce zjistit, zda se bude moci v roce 2020 o úřad šéfky Bílého domu ucházet. Nyní je na turné po těch státech unie, kde se budou demokratické primárky konat jako první.

Kalifornská senátorka Kamala Harrisová, newjerseyský senátor Cory Booker, newyorská senátorka Kirsten Gillibrandová, senátor za Vermont Bernie Sanders a rovněž bývalý viceprezident Joe Biden kandidaturu teprve zvažují. Očekává se, že své rozhodnutí sdělí v nadcházejících týdnech. Někdejší ministr bytové výstavby v administrativě bývalého demokratického prezidenta Baracka Obamy Julian Castro svou kandidaturu pravděpodobně ohlásí během soboty.

Kandidatura Gabbardové se neobejde bez kontroverzí. V roce 2016 totiž politička vzbudila nevoli mezi demokraty, když se setkala s prezidentem Donaldem Trumpem v době mezi jeho zvolením a nástupem do funkce. Pohoršení spolustraníků vyvolala i její tajná cesta do Sýrie, kde se setkala s prezidentem Bašárem Asadem, který je obviněn z válečných zločinů a genocidy. Vyjádřila pochybnost, zda byl Asad zodpovědný za chemický útok proti civilnímu obyvatelstvu, který zabil desítky lidí a který přiměl Spojené státy zaútočit na syrské letecké základny. Gobbardová řekla, že své cesty nelituje a že považuje za důležité setkat se s protivníky, pokud "upřímně prosazujete mír".

Gabbardová byla jednou z předních členů Kongresu, která podporovala Sanderse v jeho kandidatuře proti Hillary Clintonové v demokratických primárkách v roce 2016.