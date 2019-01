Vystoupení Británie z Evropské unie bez dohody by bylo podle vůdce opozice Jeremyho Corbyna "katastrofální". V rozhovoru se stanicí BBC Corbyn také řekl, že dává přednost dohodě před uspořádáním druhého referenda. Británie má z EU vystoupit v březnu, ale o brexitové dohodě vyjednané vládou bude ještě příští týden hlasovat parlament. Corbyn prohlásil, že jestliže parlament dohodu odmítne, pak on sám v brzké době navrhne hlasování o důvěře vládě.

Britové o vystoupení z unie rozhodli v referendu v roce 2016. K dotazu o možnosti uspořádat nové hlasování v neděli Corbyn řekl, že dává přednost dohodě. "Měl bych raději dohodu, pokud můžeme zabránit nebezpečí odchodu z EU 29. března bez dohody, což by bylo katastrofální pro průmysl i obchod," sdělil opoziční politik.

Ministr pro brexit Stephen Barclay v neděli prohlásil, že roste nebezpečí, že parlament brexit zmaří. List The Sunday Times napsal, že rebelující poslanci chtějí dosáhnout oddálení brexitu. "Zvýšilo se riziko, že parlament bude jednat tak, aby zmařil to, co mělo být nejdůležitější hlasování v naší historii," řekl Barclay. Parlament má o dohodě hlasovat 15. ledna.

Premiérka Theresa Mayová napsala v článku otištěném v Sunday Expressu, že odmítnutí brexitové dohody s EU by znamenalo porušení důvěry v demokracii. Poslanci by podle ní neměli zklamat voliče, kteří roku 2016 hlasovali ve prospěch brexitu. "Udělat to (hlasovat proti dohodě) by znamenalo katastrofální a neodpustitelné porušení důvěry v naši demokracii. Proto je mé poselství parlamentu prosté: Je na čase přestat si hrát a udělat to, co je pro naši zemi správné," napsala premiérka.