Budoucím generálním ředitelem Tesly by se podle Elona Muska mohl stát Číňan, je to podle něj "dobrá sázka". Současný generální ředitel Tesly Musk to prohlásil při zahájení stavby nové továrny v Šanghaji.

"Člověk, který dnes začne pracovat jako inženýr v čínské Tesle, se jednou může stát generálním ředitelem celé Tesly (...) možná může jednoho dne dělat moji práci," řekl Musk. Upozornil na to server Quartz.

Ačkoliv může být Muskovo vyjádření pouhou hyperbolou, kterou chtěl ukázat talentovaným čínským inženýrům, že se jim práce v Tesle vyplatí, mohlo by se jednat o reálnou vizi budoucnosti. Není jasné, kolik je v Číně výrobců elektromobilů, ale může jich dost možná být již přes sto.

Podle analýzy Quartzu prodávalo v roce 2018 elektromobily v Číně nejméně 84 firem. Generálními řediteli skoro všech těchto firem jsou čínští občané a někteří z nich přiznali, že Tesla byla zdrojem inspirace pro jejich firmy.

Čínská vláda v posledním desetiletí poskytla na elektromobily dotace v hodnotě 60 miliard dolarů (1,3 bilionu korun), zároveň silně reguluje vozidla se spalovacím motorem. Čína tak vytvořila obrovský trh s auty na elektrický pohon a podle odhadů organizace Bloomberg New Energy Finance bude Čína prodávat nejvíce elektromobilů na světě minimálně do roku 2030.