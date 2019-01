O víkendu obdržel vůdce KLDR Kim Čong-un dopis od prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. O této skutečnosti americkou zpravodajskou televizi CNN informoval zdroj, který je seznámený s průběhem vyjednávání o nukleárním odzbrojení mezi Washingtonem a Pchjongjangem. Dopis dorazil v době, kdy se řeší detaily druhého setkání představitelů těchto zemí.

Podle zdroje by bývalý šéf tajné služby Kim Jong-čol, v současnosti jeden z nejlepších korejských vyjednavačů, mohl už příští týden navštívit Washington a dojednat poslední detaily nadcházejícího setkání. CNN již dříve informovalo o skutečnosti, že Američané jako místo konání summitu zvažují například Bangkok, Hanoj nebo Havaj.

Minulý týden svou podporu pro tento summit vyjádřil i Mun Če-in, prezident Jižní Koreje. Věří, že toto setkání a Kimova návštěva Soulu by upevnily mír na Korejském poloostrově. "Nepovolíme, dokud slib nukleárního odzbrojení Korejského poloostrova nebude dodržen a dokud nebude nastolen mír," dodal Mun.

Po letech izolace se v roce 2018 Kim Čong-un zúčastnil několika diplomatických summitů. Setkal se s Donaldem Trumpem, Mun Če-inem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Rok 2019 by podle posledních událostí neměl být jiný. Minulý týden Kim navštívil Peking, kde se znovu setkal s čínským prezidentem. Toto setkání mělo zdůraznit, že Pchjongjang má kromě Washingtonu a Soulu i další partnery a že Čína bude hrát v nukleárním odzbrojení korejského poloostrovu velkou roli.

Kim měl navštívit hlavní město Jižní Koreje v prosinci, summit byl ale několikrát odložen kvůli problémům ve vyjednávání mezi KLDR a Spojenými státy. Mun prohlásil na tiskové konferenci, že v prosinci obdržel "speciální" dopis od Kima, kde vysvětloval, proč nemohl Soul navštívit. Zároveň také tvrdí, že by se s jihokorejským prezidentem rád setkával častěji. "Zdá se, jako by se naše setkání v Pchjongjangu stalo včera, je to už však skoro 100 dní a nezapomenutelný rok 2018 se blíží ke konci," napsal Kim v dopisu.

Ačkoliv se jedná o Trumpův největší úspěch na poli mezinárodních vztahů, jeho setkání s Kimem se neobešlo bez kritiky. Trumpovi bylo vyčítáno, že od Severní Koreje nezískal žádnou garanci dodržení jejich dohody. Kritici se obávali toho, že Kim nebere závazek odzbrojení dost vážně a že Washingtonu chybí odhodlání udělat kroky, které povedou k podepsání mírové dohody.

"Mohu říci toto, Severní Koreo - daří se nám velice dobře," řekl Trump reportérům minulý týden. "A znovu, žádné rakety. Nejsou tam žádné rakety. Není tam nic. Daří se nám velice dobře." Sankce proti Severní Koreji zatím podle jeho slov zůstanou. Nakonec Trump prohlásil, že pokud by kdokoliv jiný byl zvolen prezidentem, už by byly Spojené státy se Severní Koreou ve válce. "Byli byste v pěkné, velké válce v Asii se Severní Koreou, pokud bych nebyl zvolen," řekl.