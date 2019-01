Na odvrácené straně Měsíce vyklíčila první semena bavlníku, oznámila v úterý Čína. Společně se semeny brambor, huseníčku, řepky či s vajíčky octomilek je tam před dvěma týdny vynesla sonda Čchang-e 4.

Ačkoli již dříve pěstovali lidé na Mezinárodní vesmírné stanici ostálky či slunečnice, nyní jde o první rostlinu, která vyklíčila na Měsíci. Informoval o tom server Quartz s odkazem na čínský tisk.

Experiment provádí čínská univerzita Čchung-čching, která poslala do vesmíru asi 18 centimetrů vysokou plechovou nádobu se vzduchem, vodou a půdou. Z ní vychází malá trubička, skrze kterou do nádoby vniká světlo, tím pádem by rostliny měly být schopné fotosyntézy. Vědci doufají, že tak vznikne miniaturní ekosystém.

Podle vedoucího experimentu Liou Chan-lunga by úspěšné vypěstování rostlin mohlo být prvním krokem k základně na Měsíci. Brambory by podle něj mohly být pro lidi ve vesmíru zdrojem potravy, bavlna se může používat na výrobu oblečení a z řepky lze dělat olej. Jeho kolega Sie Ken-sin médiím řekl, že vybrané organismy byly zároveň zvoleny proto, že jsou malé a mohou růst v omezeném prostředí. Jsou také dostatečně odolné a zvládnou extrémní podmínky na Měsíci.

Vývoj organismů, které poslali na Měsíc, budou nyní čínští vědci sledovat a dění v nádobě hodlají přenášet on-line.

Čínští vědci nejsou první, koho napadlo na Měsíci pěstovat rostliny. V roce 2013 oznámila NASA, že plánuje experiment podobný tomu, který nyní provádí Číňané. Semínka bazalky či tuřínu ale nakonec na Měsíc neposlala.

#BREAKING The latest released experimental picture shows that cotton seeds carried on the Chang'e-4 probe have sprouted, marking the first biological experiment on the lunar surface #ChangE4 pic.twitter.com/6bMXH3dVT0