Poprvé od roku 2015 promluvil zakladatel firmy Huawei Žen Čeng-fej s novináři. Na setkání v Šenzenu odmítl, že by se jeho firma podílela na špionáži ve prospěch Čínské lidové republiky. "Pořád miluji svoji zemi, podporuji komunistickou stranu, ale nikdy neudělám nic, co by ublížilo jakékoli zemi," řekl podle listu Financial Times.

Ženova dcera Meng Wan-čou byla na základě amerického zatykače zadržena v Kanadě kvůli podezření, že firma porušila americké sankce vůči Íránu. Jeden z ředitelů pobočky firmy byl zase zadržen polskými úřady a obviněn ze špionáže. V Česku před používáním zařízení firmy Huawei varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Žen Čeng-fej, bývalý důstojník čínské armády a nyní miliardář, zdůraznil, že nikdy nedostal žádost od žádné vlády, aby jí dodal "nevhodné informace".

Francouzská sinoložka Nadege Rollandová v rozhovoru s HN ale tvrdí, že obecně velké čínské korporace slouží cílům komunistické strany ve smyslu získat přístup k nerostnému bohatství, novým trhům a získání nových průmyslových standardů. "IT firmy pak v případě projektu Pásu a stezky mají za úkol budovat digitální hedvábnou stezku, tedy stavět informační a telekomunikační sítě v zemích, které se Pásu a stezky účastní," řekla Rollandová, která nyní působí v americkém polovládním think tanku NBR, který se věnuje výzkumu Asie.

Česká republika i Polsko o účast v projektech Pásu a stezky mají zájem v rámci skupiny 16+1, kterou si Peking vytvořil na jednání se státy střední Evropy. Na tuto spolupráci se západoevropské členské státy Evropské unie dívají spíše kriticky, protože narušuje jednotný přístup EU vůči Pekingu.