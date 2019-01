Prototyp malé osobní helikoptéry představila tento týden na mezinárodním autosalonu v Detroitu americká společnost Workhorse. Dvoumístná oktokoptéra (dron s osmi motory) s názvem SureFly už má za sebou několik testovacích letů a její tvůrci nyní usilují o to, aby jim Federální úřad pro letectví udělil certifikaci, která by umožnila zahájit její výrobu v horizontu dvou let.

Společnost si podle webové prezentace stroje stanovila za cíl začít s výrobou už v roce 2019. První krok mají ve firmě Workhorse úspěšně za sebou, úřad totiž přijal jejich žádost o zařazení do procesu certifikace. "Je to velmi přísný proces a federální úřad do něj nepřijímá projekty snadno," napsal minulý pátek na firemním blogu výkonný ředitel společnosti Steve Burns. Dodává, že jejich cílem je být první, kdo v oblasti eVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing - elektrické stroje vzlétající a přistávající svisle) získá od Federálního úřadu pro letectví certifikaci.

Na vývoji podobného stroje pracuje například i společnost Uber. V listopadu 2017 představila svůj projekt létajících elektrických taxíků UberAIR, který plánuje uvést do plného provozu do roku 2023. Nejprve však musí vyvinout baterii, která dokáže tyto elektrické taxíky pohánět.

Na rozdíl od taxíků Uberu, které mají být od počátku čistě elektrické, má SureFly prozatím hybridní pohon. Motory jsou elektrické, ale energii čerpají primárně z generátoru běžícího na naftu. Pro případ selhání generátoru jsou na palubě dronu dvě lithiové baterie, každá s kapacitou 7,5 kWh, které by měly dobu letu prodloužit až o 10 minut a zajistit tak bezpečné přistání. Pro případ nouze je vybavena i padákem. Podle CNBC by měl SureFly v budoucnu fungovat také pouze na elektrický pohon, zatím však neexistují odpovídající baterie.

Oktokoptéra dokáže vystoupat do maximální výšky 1500 metrů a zvládne rychlost až 70 uzlů (130 kilometrů v hodině). Při maximální době letu 2,5 hodiny je dolet teoreticky až 324 kilometrů, v praxi to bude však méně. Nosnost by se měla pohybovat kolem 250 kilogramů.

SureFly má čtyři ramena s celkem osmi motory, umožňuje vertikální vzlet i přistání a jeho řízení zvládne i méně zkušený pilot. Většinu úkonů ovládá počítač, pilot tak pouze pomocí joysticku ovládá rychlost a směr letu. Ani vzlet či přistání nejsou nijak složité - stačí pouze zrychlit nebo zpomalit a stroj už se sám zvedne ze země nebo přistane.

Workhorse proto doufá, že úřad povolí pilotování stroje lidem se sportovní pilotní licencí, pro jejíž získání je potřeba pouze zlomek výcviku, který vyžaduje standardní licence. "Doufáme, že dokážeme, že tento způsob dopravy je bezpečnější než doprava autem," řekl CNBC Burns.

Kromě základní verze vývojáři pracují i na armádním prototypu. "Několikrát jsme se setkali s armádou a existuje zde obrovský hlad po produktu, jako je SureFly," napsal Burns na firemním blogu.

Vojenský prototyp podle něj bude vážit méně, zvládne přepravit těžší náklad větší rychlostí a bude létat autonomně. "Opětovným využitím softwarových a hardwarových inovací, které jsme za posledních pět let vytvořili pro stroje HorseFly a SureFly, jsme schopni postavit vojenský prototyp extrémně rychle a levně," dodává.

Workhorse předpokládá, že cena za jeden stroj se bude pohybovat okolo 200 tisíc dolarů (4 492 000 korun). Zájemci už nyní mohou skládat zálohu 1000 dolarů (22 460 korun). Kolik potenciálních zájemců SureFly má, však Burns odmítl CNBC říct.