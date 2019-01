Britskou konzervativní premiérku Theresu Mayovou čeká ve středu kolem 20:00 SEČ v parlamentu hlasování o nedůvěře. V úterý ho v reakci na vládní porážku v Dolní sněmovně při hlasování o dohodě o podobě brexitu, kterou s EU Mayová vyjednala, navrhla labouristická opozice.

Pokud Mayová hlasování ustojí, musí její vláda do 21. ledna v parlamentu předložit takzvaný "plán B", tedy návrh dalšího postupu. Podle britského tisku je téměř jisté, že premiérka hlasování přežije.

Pokud by vláda padla, je podle zákona třeba do 14 dnů ustavit novou. Mayová se může pokusit udržet se ve funkci a přijít s novým složením kabinetu, nebo rezignuje a vládu se pokusí sestavit jiný konzervativní vůdce nebo opozice. Novou vládu musí schválit parlament.

Pokud nová vláda do dvou týdnů nevznikne, budou vypsány předčasné volby.

Brexit se přitom nyní může odehrát podle šesti možných scénářů:

1. Británie z EU odejde bez dohody 29. března 2019

Takzvaný neřízený brexit si ale žádná strana nepřeje a obecně je považován za nejhorší možnou variantu. Panují obavy především z ekonomických dopadů takového vývoje, zejména z výrazného narušení volného pohybu zboží, zdržení plynulého pohybu kamionové dopravy na hranicích a podobně. Nejistý by byl osud Britů žijících v zemích EU a také občanů EU v Británii.

2. Mayová se pokusí s Evropskou unií dohodu vyjednat znovu

Takový vývoj je nepravděpodobný, neboť Brusel dal opakovaně najevo, že opětovně rokovat o dokumentu nehodlá. To v úterý v projevu k poslancům zdůraznila i sama premiérka. Německý ministr zahraničí Heiko Maas krátce před hlasováním uvedl, že další rozhovory s Londýnem jsou možné, ale že dohoda je "taková, jaká je". Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že při jejím vyjednávání EU udělala maximum. Nejsou ale údajně vyloučeny úpravy politické deklarace, které brexitovou dohodu provází. Součástí rozhovorů s Bruselem by mohla být i žádost o odložení brexitu.

3. Odložení brexitu

Už v pondělí britská média informovala s odvoláním na bruselské zdroje, že EU se připravuje na "technické" odsunutí termínu brexitu přinejmenším do července. Andrea Leadsomová, která organizuje vládní agendu v britské sněmovně, ale ve středu prohlásila, že vláda brexit odložit neplánuje. Tento krok by případně musely schválit členské státy EU.

4. Druhé britské referendum o EU

Vyžadovalo by odložení brexitu, neboť na jeho uspořádání už není do 29. března dost času. Vláda Mayové ale další plebiscit několikrát vyloučila. Podle informací politické zpravodajky televize Sky News Beth Rigbyové hodlá ve středu až 100 labouristických poslanců vystoupit na podporu nového referenda, ke kterému se lídr strany Jeremy Corbyn staví poměrně chladně, neboť preferuje předčasné volby.

5. Předčasné volby

I sama Mayová může dojít k závěru, že předčasné volby by byly nejlepším řešením současné patové situace. Pokud by s takovým návrhem přišla, musely by jej schválit dvě třetiny poslanců Dolní sněmovny. Volby by se mohly konat nejdříve za 25 pracovních dní.

6. Žádný brexit

Soud EU v prosinci potvrdil, že Británie může jednostranně stáhnout svůj záměr odejít z EU. Současná vláda je ale pevně odhodlána dotáhnout brexit do konce, takže takovému kroku by zřejmě musela předcházet změna kabinetu nebo nové britské referendum o EU.