Vláda britské premiérky Theresy Mayové ustála hlasování o důvěře. Pro vyslovení nedůvěry vládě v Dolní sněmovně hlasovalo 306 poslanců. Vládu naopak podpořilo 325 zákonodárců. K vyslovení nedůvěry bylo potřeba 318 hlasů.

Mayovou kromě její Konzervativní strany podpořila také severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), která podporuje její menšinový kabinet. Předsedkyně DUP Arlene Fosterová po středečním setkání s Mayovou předem potvrdila, že její strana vládu v hlasování podpoří. V kritické době pro Británii je to podle ní v národním zájmu.

Mayová po hlasování prohlásila, že ihned zahájí jednání s představiteli opozičních stran o dalších možnostech.

Premiérka také zopakovala svá dřívější slova, kdy uvedla, že existují pouze dva způsoby, jak se vyhnout takzvanému tvrdému brexitu ."Prvním je souhlasit s dohodou, druhým je zrušit článek 50," řekla premiérka s odkazem na článek lisabonské smlouvy, jehož aktivací oficiálně začal proces britského odchodu z EU. Zrušení aktivace článku 50, a tedy zastavení brexitu, je podle Mayové něco, co by bylo v rozporu s vůlí Britů vyjádřenou v referendu z roku 2016 a něco, co "tato vláda neudělá".

Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn po hlasování o důvěře podotkl, že se premiérka především musí zavázat, že uchrání zemi od neřízeného odchodu z EU.

Právě opoziční labouristé podali návrh na vyslovení nedůvěry po tom, co britský parlament v úterý odmítl brexitovou dohodu. Tu podpořilo 202 zákonodárců, proti bylo 432. Corbyn označil odmítnutí brexitové dohody, kterou Dolní sněmovně předložila Mayová, za "nejhorší porážku (vlády) v historii naší demokracie".

Země evropské sedmadvacítky se shodují, že na tahu je po úterním odmítnutí dohody parlamentem Londýn, a zároveň posilují přípravy na možný britský odchod ze společenství bez jakékoli smlouvy upravující tento krok.

Úterním hlasováním o schválení dohody o brexitu se ve středu zabývalo mimo jiné plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Předseda sboru Antonio Tajani řekl, že unie se nyní musí připravovat na neřízený brexit. Stejný názor vyjádřila zástupkyně rumunského předsednictví EU. Hlavní unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier připustil, že EU může diskutovat o nové podobě dohody, pokud ovšem Britové ustoupí od svých dosavadních postojů.

Stejně jako představitelé europarlamentu a Evropské komise také zástupci jednotlivých členských zemí EU vyzývají Británii, aby sdělila svou představu o brexitu. Kancléřka Angela Merkelová zdůraznila, že je nutné dál usilovat o spořádaný brexit, i když Německo je připraveno také na opačnou variantu.

Související Dnes Šest možných scénářů brexitu: Ve hře je divoký odchod z EU, nové referendum i předčasné volby Dnes Přehledně Britskou konzervativní premiérku Theresu Mayovou čeká ve středu kolem 20:00 SEČ v parlamentu hlasování o nedůvěře. V úterý ho v reakci na vládní...

Na neřízený brexit se kromě Německa podle středečního vyjádření intenzivněji chystá mimo jiné Francie, Itálie, Španělsko či Nizozemsko.

Podle českého premiéra Andreje Babiše, který je na návštěvě Thajska, je třeba vyčkat, jaký postup Británie zvolí. Nejistota spojená s brexitem je podle něj nepříjemná, premiér nicméně doufá, že se k dohodě nakonec podaří dospět. Ministr zahraničí Tomáš Petříček řekl, že EU27 možnost úpravy návrhu brexitové smlouvy nevidí a Londýn musí přijít s náhradním plánem. Ministr vnitra Jan Hamáček bude ve čtvrtek jednat se zástupci sněmovních stran o zrychleném projednání zákona, který má v případě divokého brexitu zajistit ochranu Britů žijících v Česku.

Andrea Leadsomová, která organizuje vládní agendu v britské Dolní sněmovně, nicméně není přesvědčena, že by nyní měla jednat pouze Británie. Brusel podle ní musí pochopit, že Londýn potřebuje další záruky. Leadsomová zároveň zdůraznila, že vláda Mayové odmítnutou dohodu nadále považuje za jedinou možnou a neplánuje odklad brexitu.

Britský tisk výsledek úterního hlasování označil za historickou porážku a naprosté ponížení Mayové. Bulvární list The Sun považuje brexitovou dohodu připravenou britskými a unijními vyjednavači za zcela mrtvou a podle bulváru Daily Mail premiérka nyní bojuje o přežití.