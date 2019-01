Málokdo v českém jazyce užívá slovo návidět, které znamená milovat. Mnoho lidí už ani neví, že takové slovo existuje, znají jen odvozený tvar nenávidět. Láska zde symbolicky prohrála. Ze spojení slov pravda a láska se v posledních letech navíc stala dokonce nadávka. A podobně hrubne celý svět, minimálně v písních. Ukazují to alespoň analýzy zabývající se kulturní evolucí. Láska z textů interpretů mizí.

V minulý týden zveřejněné studii výzkumníci zanalyzovali desítky tisíc populárních písní, které se hrály v rádiích mezi lety 1965 a 2015. K dispozici měli dva soubory dat. První obsahoval téměř pět tisíc písní z americké hitparády Billboard Hot 100 a druhý na 170 tisíc písní z online platformy musicxmatch.com. V obou případech zjistili, že od 60. let se v textech interpretů výrazně zvyšuje zastoupení negativních emocí. Naopak klesají slova spojovaná s pozitivními emocemi.

Jedním demonstrativním příkladem je výskyt slov milovat a nenávidět. Od šedesátých let se výskyt slova milovat snížil v textech o polovinu. Naopak kontinuálně roste zastoupení slova nenávidět, které se zečtyřnásobilo. Nutno ovšem dodat, že i přesto se v písních vyskytuje zhruba desetkrát méně než sloveso milovat. Při současném trendu ale může v budoucnu nenávist zvítězit i absolutně. Prudký vzestup této negativní emoce začal na přelomu milénia. Do devadesátých let měl zastoupení prakticky neměnné.

Zvyšující se zastoupení negativních emocí v textech písní bylo potvrzeno i dalšími studiemi. Například se podařilo prokázat na vzorku 500 tisíc písní hraných ve Velké Británii mezi lety 1985 a 2015, že s postupem času jsou melodie podstatně smutnější, melancholické. Stěžejní otázkou ale je, co je příčinou.