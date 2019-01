Evropská unie je připravena odložit odchod Británie z EU do voleb do Evropského parlamentu, které se uskuteční v květnu. Řekl to ve čtvrtek na Světovém ekonomickém fóru (WEP) ve švýcarském Davosu rakouský kancléř Sebastian Kurz. Dvaatřicetiletý politik rovněž varoval před negativní náladou v Evropě a vyzval k reformám na národní i unijní úrovni.

Británie ví, že EU je ochotna odložit datum brexitu, ale pokud možno ne za květnové volby do Evropského parlamentu, řekl Kurz. Odchod Británie z EU je nyní plánovaný na 29. března, ale proces se zadrhl poté, co britský parlament v polovině měsíce odmítl rozvodovou dohodu vyjednanou mezi vládou premiérky Theresy Mayové a Bruselem.

"Ve Velké Británii si jsou vědomi toho, že Evropská unie je připravena učinit vše pro to, abychom se vyhnuli tvrdému brexitu, a je také připravena, pokud to bude nutné, datum odchodu odložit, ale samozřejmě to musí Velká Británie také chtít," prohlásil Kurz. "Celá Evropská unie odhodlaně bojuje proti tomuto tvrdému brexitu," řekl šéf rakouské vlády. Rakouský politik vyjádřil naději, že se přinejmenším podaří dospět ke shodě na "plánu B".

Kurz ve čtvrtek vyzval Evropu k nabytí nového sebevědomí a vybídl k reformám. V Evropě podle něj vládne negativní nálada a téměř depresivní způsob přístupu k problémům.

Kurz připomněl, že na Evropu s jejími 500 miliony obyvateli připadá čtvrtina světového hospodářského výkonu. Nyní by měla obstát například v oblasti elektromobility stejně dobře jako u spalovacích motorů a měla by se opět stát kontinentem, kde jsou zakládány nové firmy. Evropa je přitom podle něj v záviděníhodné situaci, protože je "nejhodnotnějším místem k životu na světě".