Britská zpravodajská společnost BBC zvažuje, že po brexitu založí v Bruselu svou novou základnu v Evropské unii, aby mohla dále vysílat v kontinentální Evropě. Informoval o tom v pátek list The Guardian s odvoláním na belgického premiéra Charlese Michela, který tuto možnost probíral na Světovém ekonomickém fóru v Davosu s generálním ředitelem BBC Tonym Hallem.

"Belgie často figuruje na nejužším seznamu společností, které chtějí po brexitu zakotvit v Evropské unii," řekl Michel v Davosu. Podle listu The Guardian přemýšlí BBC ještě o Nizozemsku a Irsku.

Bude-li chtít BBC po odchodu Británie z EU vysílat dále v unijních zemích své mezinárodní programy – například BBC World, BBC Entertainment, BBC First či BBC Earth –, bude potřebovat licenci udělenou v unii.

Britská premiérka Theresa Mayová se ve snaze tomuto problému vyhnout pokusila audiovizuální průmysl zahrnout do dohody s EU o volném obchodu, ale nepodařilo se jí to. Proti zařazení audiovizuálního průmyslu do dohody se razantně staví například Francie.

Chce-li tedy BBC po brexitu vysílat v celé unii, musí do některého z členských států přemístit své ústředí, nezanedbatelnou část zaměstnanců daného kanálu, anebo zařízení pro přenos signálu. Jinak licenci nezíská, napsal list The Guardian.

Licenci pro vysílání v celé EU vydanou britským úřadem pro regulaci médií Ofcom nyní používá přes 500 celoevropských kanálů. Mezinárodní mediální společnosti v Británii každoročně utratí kolem jedné miliardy liber (29,7 miliardy korun), po brexitu ale licence pozbudou patrně na platnosti, protože Británie opustí jednotný evropský trh.