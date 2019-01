Miliardář a filantrop George Soros na Světovém ekonomickém fóru v Davosu řekl, že čínský prezident Si Ťin-pching je největším nebezpečím pro otevřenou společnost. Varoval před tím, že to, jak Čína využívá umělou inteligenci, představuje "smrtelné nebezpečí". Při svém projevu také vyjádřil obavu z bezpečnostního rizika čínských technologických firem, jako je Huawei nebo ZTE, a vyzval k ráznější politice vůči Číně.

Soros je podle svých slov znepokojen systémy, které mohou rozpoznávat občany na ulici a které mohou být napojeny na systém takzvaného sociálního skóre. "Nástroje kontroly vycházející z technologií umělé inteligence dávají výhodu totalitním režimům nad otevřenou společností," řekl Soros.

"Čína není jediným totalitním režimem na světě, ale nepochybně je nejbohatší, nejsilnější a nejvíce rozvinutá, co se týká strojového učení a umělé inteligence," řekl s tím, že Čína na základě algoritmů vytváří centralizovanou databázi lidí a určuje, zda jsou hrozbou pro systém. Takzvaný "systém kreditů" není zatím plně funkční, podle Sorose ale v budoucnosti bude určovat osudy jedinců podle toho, co se hodí komunistické straně.

"Podle mě je společenský systém kreditů děsivý a odporný," řekl. Systém by mohl hodnotit návyky a jednání lidí a na základě toho k nim přistupovat.

Už v roce 2014 čínská vláda oznámila, že chce používat systém takzvaného sociálního skóre a že by do roku 2020 chtěla mít o všech lidech informace z veřejných i soukromých zdrojů. Jedná se jak o trestní údaje, tak i o nákupy, údaje o cestách nebo chování na sociálních sítích. Na základě otisků prstů, ale i dalších biometrických údajů by pak mohla občany vyhledávat v databázi. Na ulici jejich obličej mohou rozpoznat bezpečnostní kamery, kterých je v čínských ulicích na 176 milionů a jejich počet stále roste.