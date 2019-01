Chci, abyste poznali paniku a strach. Účastníkům Světového ekonomického fóra (WEP) v Davosu to v pátek řekla 16letá švédská aktivistka v boji proti změně klimatu Greta Thunbergová. Podle nyní už světoznámé školačky jde i na švýcarském setkání jen o peníze.

Ve svém emocionálním apelu Thunbergová vyzvala vrcholné manažery a politiky, aby přijali okamžitá opatření proti změně klimatu.

"Chci, abyste jednali, jako kdyby hořel váš dům, protože to se děje," prohlásila mladá Švédka. "Dospělí stále dokola říkají: Mladým lidem dlužíme naději. Ale já vaši naději nechci," podotkla Švédka, kterou cituje agentura DPA.

"Our house is on fire." 16 year-old @GretaThunberg wants action https://t.co/ncDCXz2GTg #wef19 pic.twitter.com/w3hquvA8KJ