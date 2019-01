Tři desítky osobností vyzvaly k záchraně Evropy a varovaly před narůstajícím vlivem populismu. Učinily tak v manifestu, který zveřejnily některé evropské deníky, například britský The Guardian. Historici a spisovatelé z dvacítky zemí, včetně francouzského spisovatele českého původu Milana Kundery a jeho indicko-britského kolegy Salmana Rushdieho, se ve výzvě zmínili i o obavách z brexitu a z výsledku květnových voleb do Evropského parlamentu.

"Musíme bojovat za evropskou myšlenku, jinak se budeme dívat, jak mizí pod vlnou populismu," píše se mimo jiné v textu, jehož autorem je francouzský filozof Bernard-Henri Lévy. Podepsáni jsou pod ním například také rakouská dramatička Elfriede Jelineková, turecký spisovatel Orhan Pamuk, britský spisovatel Ian McEwan či polský historik Adam Michnik.

"Evropa je ve větším nebezpečí, než kdy byla za posledních 70 let... Pokud jde o Británii, doufám, že bude mít parlament ještě odvahu vyzvat ke druhému referendu. To by mohlo zemi zachránit před kalamitou brexitu a také nastoupit dlouhou cestu k záchraně EU," citoval v pátek deník The Guardian spisovatele Rushdieho.

Manifest vyzývá k akci "vpředvečer voleb", které se podle něj nesmí ponechat v rukou těch, kteří "pohřbí evropskou myšlenku". "Naléhavě musíme bít na poplach proti žhářům duše a ducha, kteří si od Paříže po Řím, se zastávkami v Barceloně, Budapešti, Drážďanech, Vídni a Varšavě, chtějí udělat táborák z našich svobod," píše se také v manifestu.

Jeho signatáři se označují za "evropské vlastence, kteří chápou, co je nyní v sázce". "Tři čtvrtiny století po porážce fašismu a 30 let po pádu Berlínské zdi nyní bojujeme novou bitvu za civilizaci," uvádí se rovněž v textu, který mimo jiné tvrdí, že na Evropu útočí "falešní proroci".

"Evropa byla opuštěna dvěma velkými spojenci, kteří ji v minulém století dvakrát zachránili před sebevraždou - jeden z nich je za Lamanšským průlivem a druhý za Atlantikem. Kontinent je zranitelný vůči nestoudnému zasahování Kremlu. Evropská myšlenka se nám rozpadá před očima," píše se též v textu.

Manifest vyzývá k akci před volbami do Evropského parlamentu, které budou letos v květnu. "Pokud se něco nezmění, tyto volby budou největší kalamitou, jakou jsme kdy poznali," varují signatáři. "Politika pohrdání inteligencí a kulturou bude triumfovat, dojde k explozi xenofobie a antisemitismu."