Během prezidentské kampaně v roce 2016 a do nástupu do Bílého domu měl Donald Trump a nejméně 17 jeho spolupracovníků kontakty s Rusy, s investigativním serverem WikiLeaks nebo s jejich prostředníky. Napsal to v sobotu list The New York Times na základě analýzy veřejně dostupných informací a soudních dokumentů. Kontaktů bylo podle listu víc než sto.

Analýza má doložit tvrzení amerických tajných služeb, že ruská rozvědka během volební kampaně ukradla velký počet e-mailů ze serverů americké Demokratické strany, aby ve volbách podpořila Trumpa v souboji s protikandidátkou Hillary Clintonovou. Elektronickou poštu měly ruské tajné služby přímo nebo přes prostředníky předat serveru WikiLeaks, který ji zveřejnil.

Roli v těchto operacích měl sehrát Trumpův dlouholetý spojenec a politický manažer Roger Stone, kterého v pátek zatkli agenti FBI. Soud Stonea obvinil z maření vyšetřování, ovlivňování svědka a z opakovaného lhaní Kongresu. Pak byl propuštěn na kauci.

The New York Times v článku prezentoval podrobnou časovou osu s vyznačením jednotlivých kontaktů s Ruskem od června 2016 do Trumpovy inaugurace předloni v lednu. Mezi jmény, která se v seznamu objevují, je kromě Trumpa samého řada osob obviněných či už odsouzených v souvislosti s údajným vměšováním Ruska do amerických prezidentských voleb. Nejpilnější v kontaktech s Rusy byli podle přehledu prezidentův nejstarší syn Donald, bývalý Trumpův osobní právník Michael Cohen a právě Stone.

S ruskými občany udržovali prý jmenovaní lidé kontakty osobně, telefonicky, prostřednictvím textových zpráv a elektronické pošty nebo privátními kanály twitteru. Prezident Trump měl údajně takových kontaktů šest, týkaly se jeho styků s ruskými podnikateli nebo souvisely s jeho zájmem postavit v Moskvě mrakodrap Trump Tower.