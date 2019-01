Britské ministerstvo vnitra v pondělí zveřejnilo plán, podle kterého vláda v případě odchodu z Evropské unie bez dohody ihned ukončí unijní pravidla volného pohybu osob pro občany zbývajících 27 zemí EU. Pro delší než tříměsíční pobyt bude Británie od občanů unie požadovat víza. Kromě zemí EU se toto opatření bude týkat také Norska, Islandu, Lichtenštejnska a dále rovněž Švýcarska. Záměr v pondělí oznámil ministr vnitra Sajid Javid.

Pro přechodné období budou občané těchto zemí spolu se svými rodinnými příslušníky moci jezdit do Spojeného království na návštěvy a za účelem studia nebo práce ve stejném režimu jako dosud. Pro pobyty delší než tři měsíce si však občané těchto států už budou muset zažádat o přechodný pobyt. V případě, že budou chtít v Británii zůstat déle než tři roky, budou muset podat žádost již podle nového imigračního systému, který bude spuštěn v roce 2021 a který bude založen na odborné kvalifikaci.

Ministr vnitra Javid uvedl, že Británie tak "poprvé za desítky let získá plnou kontrolu" nad svou hranicí a že "jednou pro vždy" ukončí režim volného pohybu s EU. Naplní tak podle něj referendum o brexitu z roku 2016.

Ministr ale také dodal, že vláda zaujme k věci praktický přístup, aby zabránila zmatku a zajistila, že Británie zůstane otevřená obchodu. "Proto zavedeme časově omezené opatření a zajistíme občanům EU přijíždějícím po 29. březnu dočasné povolení k pobytu," sdělil.

Kdo bude chtít zůstat déle než tři měsíce, bude si muset za poplatek vyřídit povolení k dočasnému pobytu a obstát v bezpečnostní prověrce, při níž se bude zjišťovat kriminální minulost. Toto povolení bude mít nejdéle tříletou platnost a ti, kdo budou chtít zůstat nadále, budou muset splňovat podmínky imigračního zákona. Ministerstvo vnitra nezveřejnilo výši poplatků za nové doklady, ale list Financial Times (FT) uvádí, že cena podobných dokumentů se nyní pohybuje mezi 500 a 600 librami (asi 14 000-17 000 korun).

Javid zdůraznil, že se tato opatření nevztahují na ty občany EU, kteří už v Británii jsou a jejichž práva jsou chráněna. "Přejeme si, aby zůstali, velmi si jich ceníme," řekl.

Plán ohlášený v pondělí je podle FT méně vstřícný než červnový návrh, který by platil v případě schválení dohody o brexitu. Podle něj by mohli všichni občané EU, kteří by do Británie přijeli do prosince 2020, požádat o přechodný pobyt a po pěti letech tohoto pobytu by pak měli právo zůstat v Británii trvale.

Britové se pro odchod své země z EU vyslovili v referendu v roce 2016. Vystoupení Británie je naplánováno na 29. března letošního roku. Britská premiérka Theresa Mayová sice s EU připravila dohodu o podmínkách brexitu, parlament ji však odmítl. Odchod Spojeného království z EU bez jakékoliv dohody je proto reálnou variantou.