Norsko je známé především pro svou krásnou přírodu, ke které neodmyslitelně patří fjordy. Dlouhých zálivů vytvořených ledovci je na západním pobřeží více než tisíc. Komplikují však dopravu více než pěti milionům Norů, kteří v oblasti žijí. Pro přepravu musí často využívat trajekty nebo fjordy objíždět. Vláda plánuje v příštích jedenácti letech investovat do dopravní infrastruktury přes jeden bilion norských korun (přibližně 2,6 bilionu českých korun), z toho 536 miliard norských korun (přibližně 1,4 bilionu českých korun) do oprav a stavby 1200 kilometrů nových silnic. Řidičům by na mnoha místech mohly nové tunely a mosty ušetřit hodiny. Vzniknout by mělo i několik světových unikátů, například plovoucí tunel.

Norská správa silnic (NPRA) již začala se stavbou ambiciózního projektu, který si klade za cíl přes západní pobřeží propojit severský Trondheim s Kristiansandem na jihu země soustavou tunelů a mostů. Čas ušetří nejen turistům a místním, ale také přepravním firmám. Informaci přinesla CNN. Náklady na modernizaci celé silnice E39 přijdou přibližně na 898 miliard českých korun.

V současné době cesta po silnici E39 trvá přibližně 21 hodin, především kvůli sedmi trajektům. Po dokončení tří visutých mostů, pěti plovoucích pontonových mostů, plovoucího tunelu a dalších staveb za v přepočtu více než 900 miliard korun by se cesta zkrátila na polovinu a nebylo by nutné čekat na žádný trajekt.