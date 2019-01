Německo, Francie a Británie chtějí systematicky obcházet sankce USA vůči Íránu a slibují si od toho záchranu jaderné dohody s touto zemí z roku 2015. Německý ministr Heiko Maas na čtvrtečním ministerském setkání v rumunské metropoli Bukurešti potvrdil, že vzniká společnost, skrze niž bude možno rozvíjet obchod mezi Evropou a Íránem. A to navzdory tomu, že banky kvůli hrozbě postihu ze strany USA odmítají do Íránu převádět peníze. Podle Washingtonu to nebude mít dopad na tlak, který USA na Írán vykonávají, napsala agentura DPA.

Evropské země dlouhodobě mluví o potřebě zachovat jadernou dohodu s Íránem, kterou s Íránem podepsaly Spojené státy, Čína, Francie, Německo, Rusko a Británie. Teherán se v ní výměnou za zrušení mezinárodních sankcí zavázal výrazně omezit svůj jaderný program.

Dohodu ale ohrozil americký prezident Donald Trump, když v květnu loňského roku oznámil jednostranné obnovení sankcí ze strany USA. Podle Trumpa totiž jaderná dohoda s Íránem mír nepřinesla a země prý stále pracuje na vývoji jaderných zbraní. Krok USA kromě tří výše zmíněných zemí kritizovala i EU. Írán od loňského obnovení amerických sankcí několikrát pohrozil, že od dohody odstoupí.

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Jukija Amano ale ve středu prohlásil, že Írán zatím jadernou dohodu navzdory znovu zavedeným americkým sankcím dodržuje. Potvrdil tak úterní prohlášení amerických tajných služeb, které prezident Trump na Twitteru označil za "naivní".

Účelově založená společnost ponese název Instex, bude sídlit v Paříži na francouzském ministerstvu financí a do jejího čela se postaví německý bankéř Petr Fischer. Společnost umožní evropským podnikům navzdory americkým opatřením rozvíjet obchod s Íránem. Ten tak bude moci zásobovat Evropu například ropnými produkty. Peníze za ně Instex přepošle evropským podnikům, které na oplátku do Íránu vyvezou léky, potraviny a průmyslové výrobky. Americké postihy za finanční transakce do Íránu tak toto opatření umožní obcházet.

Ministr zahraničních věcí Mike Pompeo již v září prohlásil, že USA obcházení sankcí nebudou tolerovat. První reakce USA je ale klidná. Mluvčí ministerstva zahraničí USA podle agentury Reuters nepředpokládá, že by měly evropské snahy jakýkoli dopad na maximální hospodářský tlak USA.

Írán na opatření evropských zemí zareagoval zdrženlivě. "V zásadě je samozřejmě chvályhodné, že se EU staví proti americkým sankcím," prohlásil ve čtvrtek náměstek íránského ministra zahraničí. Je ale podle něj třeba vyčkat, jak bude společnost Instex fungovat, a zřídit také obdobnou instituci na íránské straně, píše agentura Reuters.