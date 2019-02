Návštěvníci Benátek si od roku 2022 budou muset svůj pobyt v pověstném městě na laguně rezervovat - dostane se do něj jen omezený počet turistů. Starosta Luigi Brugnaro upřesnil, že "nikomu nebude bráněno do města vstoupit, ale pro ty, co se neohlásí předem, to bude komplikovanější". A tomu, kdo si vstupenku do města nepořídí vůbec, hrozí pokuta od 100 do 450 eur (2570 až 11 560 korun), napsal list La Repubblica.

Ve všední dny se za vstup bude platit šest eur (154 korun), v rušnější dny osm nebo deset eur (205 korun nebo 257 korun). Úřady počítají s 19 výjimkami - například pro ty, kteří bydlí v regionu, informoval guvernér benátského regionu Luca Zaia. "Cílem je lépe spravovat množství turistů ve městě," vysvětlil starosta Brugnaro.

Podle jeho slov se po tříletém přechodném období budou návštěvy Benátek rezervovat prostřednictvím zákaznické karty a speciální software dohlédne na správný poměr místních a turistů. Letos bylo stanoveno jednotné vstupné tři eura (77 korun), ale turisté se zatím předem hlásit nemusí.

Benátky dlouhodobě bojují s velkým množstvím turistů, kteří si chtějí historické město prohlédnout. Návštěvníci ve městě daleko převyšují počet obyvatel a místní úzké uličky jsou v době hlavní turistické sezony téměř neprůchodné.

Davy jsou obzvlášť velké, když v přístavu zakotví výletní lodě s tisíci turisty na palubě, kteří okamžitě vyrazí do města.

Hromadná turistika a vylidňování jsou dlouhou dobu příčinou nespokojenosti Benátčanů. Loni v létě dokonce vyšlo do ulic kolem 2000 místních na protest proti turistickému průmyslu. Již roky město jedná o možnosti regulace počtu turistů. Cílem je podpořit odpovědný a udržitelný cestovní ruch s ohledem na zájmy obyvatel.