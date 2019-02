Google si najal mikropracovníky, kteří mu nevědomky pomohli s vývojem umělé inteligence pro americké ministerstvo obrany. Podle serveru The Intercept vyvíjí systém algoritmů pro válečné drony, který strojům napomůže přesně zaměřit cíle na bojišti.

Blíže nespecifikované množství pracovníků poskytla platforma Figure Eight, která lidem platila jeden dolar za hodinu za to, že na svém počítači prováděli jednoduché a opakující se procedury. Zejména měli popisovat, co vidí na obrázcích. Těmito zdánlivě zbytečnými úkony však pomáhali vyvíjet umělou inteligenci, kterou Google stvořil v rámci iniciativy Ministerstva obrany USA známé jako projekt Maven. Podle zmíněného serveru tito lidé netušili, kdo si data z jejich práce objednal či co tím vznikne.

Pentagon chce v rámci kontroverzního projektu vytvořit takové algoritmy, díky nimž budou válečné drony schopné přesně zaměřit cíl na bojišti. Pracovníci najatí Googlem v podstatě napomohli analytikům amerického letectva s prodíráním se tisícihodinovými záznamy z dronů. Svým monotónním identifikováním, co vidí na různých snímcích, učili algoritmy rozlišovat jednotlivé objekty jako budovy, stromy nebo dokonce lidi.