Moskva počítá s velice tvrdými vojenskými opatřeními Washingtonu proti Rusku a udělá vše pro to, aby se americké rakety neobjevily v Pobaltí. Ve čtvrtek to řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov.

"Musíme vycházet z toho, že (Američané) budou uskutečňovat opatření k vojenskému zadržování Ruska, a to velice tvrdá. Budeme na ně reagovat odvetou," prohlásil Rjabkov. Podle agentury TASS současně ujistil, že Rusko tyto kroky nebude iniciovat.

Ruští vojáci a diplomaté podle Rjabkova také udělají vše pro to, aby se americké rakety neobjevily v Pobaltí. Nelze totiž "dopustit vznik situace, která by znamenala, že se hroutí vše, co po desítky let představovalo podstatu evropské bezpečnosti".

Rjabkov hovořil na tiskové konferenci k situaci po odstoupení Spojených států od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) z roku 1987, která oběma velmocím zakázala rakety a střely o doletu 500 až 5000 kilometrů. Začala tím běžet půlroční výpovědní lhůta, během které lze o osudu smlouvy ještě jednat. O den později po americkém oznámení ohlásil odstoupení od smlouvy i ruský prezident Vladimir Putin.

Americký prezident Donald Trump se mezitím zmínil o možnosti uzavřít novou smlouvu, která by měla zahrnout i další země, disponující raketami středního doletu, jako je Čína či Severní Korea.

"Se zájmem si počkáme na konkrétní návrh předložený na papíře, anebo jiným způsobem předložení pořadu pro taková jednání" uvedl Rjabkov podle agentury Interfax. "Až američtí kolegové dospějí k tomu, aby nám něco praktického předali, se zájmem se na to podíváme. Ale až dosud jsme nic neviděli, kromě návrhu uzavřít takovou dohodu v hezkém pokoji. To samozřejmě vítáme," dodal.

Diplomat připomněl, že Rusko - a to i s podporou USA - v polovině minulého desetiletí usilovalo rozšířit smlouvu INF i na další země, ale zjistilo, že dotyčné státy nejeví valný zájem.