V Bruselu vrcholí jednání, která rozhodnou o šíři a síle ochrany práv umělců, spisovatelů, či médií. Mohli by získat nový zdroj příjmů. Podle návrhu pravidel, který je momentálně na stole, jim budou muset internetové vyhledávače a úložiště platit poplatky za sdílení jejich obsahu. Nově by on-line společnosti navíc musely zaručit, že nedovolí šíření nelegálních kopií autorských děl.

Návrh evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu prošel v pátek v nočních hodinách jednáním zástupců členských států v Radě Evropské unie. Příští týden usednou k jednacímu stolu reprezentanti států se zástupci Evropského parlamentu, aby připravili konečnou podobu pravidel. Tu nakonec musí schválit Evropský parlament. Pokud se neshodnou, nadějím evropských umělců bude zřejmě konec a internetová úložiště se regulaci přezdívané "směrnice copyright" pravděpodobně vyhnou.

"Potřebujeme ten proces dokončit, abychom si byli jistí, že pořád máme šanci dotáhnout copyright do konce," řekl v rozhovoru pro HN hlavní vyjednavač europarlamentu Axel Voss (ELS). "Musíme získat zpátky hranice ochrany evropských kreativců, které se v souvislosti s vývojem a digitalizací příliš rozvolnily, čímž evropští umělci trpí," uvedl Voss.

HN mluvily s německým europoslancem ve středu, kdy ještě nebylo jasné, jak se členské země ke směrnici postaví. Podoba návrhu, který včera s drobnými úpravami přijaly, už ale byla známá. Voss na ni pohlíží kriticky. Nelíbí se mu zavádění výjimek pro malé a střední vyhledáváče, které by mohly pravidla změkčit. V zádech má silnou lobby německých vydavatelských domů a médií jako jsou například týdeník Der Spiegel nebo deníky Bild,či Die Welt.

Bruselu rychle ubíhá čas. Hlasovat o přijetí směrnice musí europoslanci nejpozději v polovině dubna, při svém posledním zasedání. Poté se europarlament promění v květnových volbách.

HN: Proč potřebujeme silnější ochranu autorských práv?

Když se podíváte na vývoj internetových platforem a digitalizace za posledních 18 let, tak nabral směr, kde každý může nahrát cokoliv na veřejné servery a libovolně to sdílet. Tím autorská práva hodně trpí a my na to musíme reagovat. Musíme zpátky vrátit hranice ochrany evropských kreativců, které se v souvislosti s vývojem a digitalizací příliš rozvolnily, čímž evropští umělci trpí. Potřebují oporu v legislativě, jak se proti nelegálnímu šíření obsahu bránit. Záměrem je vrátit se k původnímu významu autorských práv jak ji známe, kde práva mají určitou hodnotu a autoři tuto ji mohou roky uchovávat. Je to velmi důležitá součást práv duševního vlastnictví.

HN: Kritici navržené směrnice se vymezují vůči dvěma jejím částem. Článek 11 má tvůrcům děl zveřejňovaných na internetu od firem, jako jsou Google, Facebook či YouTube, zajistit peníze za jejich zobrazování a sdílení. Proč ho podle vás potřebujeme?