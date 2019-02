Pokud Velká Británie odejde z Evropské unie bez jakékoliv dohody, způsobí to pořádnou "díru" v britských financích. Po uplynutí 15 let bude schodek státního rozpočtu vyšší o 50 miliard liber, tedy skoro o jeden a půl bilionu korun, než kdyby Británie zůstala v EU. Vypočítal to britský think-tank The Institute for Fiscal Studies.

Drtivá většina britských politiků tvrdí, že se takzvanému divokému brexitu, tedy rozchodu s unií bez dohody, chce vyhnout.

Stále se ale nedokážou domluvit na tom, jak by měla smlouva s EU vlastně vypadat. Pokud to nestihnou do 29. března, Spojené království z unie automaticky odejde bez dohody.

Premiérka Theresa Mayová odmítla návrhy, které jí poslal šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn. Ten chce, aby Británie i po brexitu zůstala členem evropské celní unie. Britské firmy by tak s těmi evropskými mohly obchodovat bez jakýchkoliv cel. A ve vztahu s třetími zeměmi by se Londýn řídil obchodními dohodami, které by s nimi vyjednala EU.