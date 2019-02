Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v pondělí v Budapešti podle agentury AP varoval, že Spojené státy by mohly být nuceny omezit některé operace v Evropě, pokud by evropské státy dále obchodovaly s čínským výrobcem telekomunikačního zařízení Huawei. Pompeo přislíbil, že seznámí maďarského premiéra Viktora Orbána a další vysoce postavené představitele s poznatky USA ohledně rizik spojených s Huawei. Přijel také debatovat o znepokojení ohledně stavu právního státu, demokracie a lidských práv v regionu a zejména v Maďarsku, kde vláda čelí kritice za stále více autoritářský způsob vládnutí.

Pompeo po jednání se svým protějškem vyzval Maďarsko, považované podle agentury AFP za hlavního spojence Moskvy v Evropské unii, aby nenechalo Rusko rozeštvat západní spojence. Dočkal se však příkré reakce.

"Nesmíme nechat (ruského prezidenta Vladimira) Putina hloubit rozkol mezi přáteli v NATO," prohlásil americký host na tiskové konferenci ve zřejmé reakci na časté kontakty Putina a Orbána. Péter Szijjártó ale kritizoval jako "obrovské pokrytectví" kritiku Ruska ze strany západních zemí, které jinak s Moskvou v energetice čile spolupracují.

Maďarský ministr podle agentury MTI označil za pilíře vzájemných vztahů s USA ekonomiku a obranu, ocenil ale také, že od nástupu vlády amerických republikánů k moci se i politické vztahy začaly rychle zlepšovat, jak svědčí i Pompeova návštěva.

Ministr navštívil jako první člen vlády Donalda Trumpa Budapešť, která patří mezi vzácné Trumpovy obdivatele v Evropské unii, převážně velice kritické k americkému prezidentovi, poznamenala AFP a dodala, že Orbán neváhal Trumpa po antiglobalistickém projevu v OSN označit za ikonu.

"Pokud je toto vybavení (od Huawei) umístěno tam, kde máme důležité americké systémy, ztěžuje to spolupráci," řekl Pompeo novinářům na americkém velvyslanectví v Budapešti. "(Maďarsko) je svrchovaný stát, samo rozhoduje o těchto věcech. Je ale nezbytné, abychom s nimi (Maďary) sdíleli to, co víme o rizicích přítomnosti Huawei ve svých sítích, o aktuálních rizicích pro jejich lidi, o hrozbě ztráty ochrany soukromí pro jejich vlastní obyvatele, o riziku, že Čína to využije způsobem, který nebude v nejlepším zájmu Maďarska. Máme povinnost s nimi tyto poznatky sdílet a uděláme to," řekl Pompeo.

Společnost Huawei Technologies má v plánu vybudovat v Maďarsku evropské logistické centrum. Kvůli obavám ze špionáže ale firma čelí restrikcím na některých západních trzích včetně Spojených států. Společnost obvinění z možné špionáže označuje za nepodložené.

Maďarsko je první zastávkou v Pompeově cestě po regionu, která má za cíl čelit ruské a čínské snaze odvrátit Maďarsko a další země v regionu od Západu a rozdělit Evropskou unii a NATO. Americký ministr hodlá v Budapešti zdůraznit význam podpory demokracie a právního státu.

Orbánova vláda bývá kritizována, a to i Spojenými státy, za čím dál více autoritářská opatření, včetně zastrašování opozice, odborů, nezávislých médií a akademické obce, včetně donucení Středoevropské univerzity, založené miliardářským filantropem Goergem Sorosem, přesunout většinu svého programu z Budapešti do Vídně. Nicméně američtí představitelé hájí zastávku v Budapešti argumentem, že je nemožné efektivně prosazovat pozice a zájmy USA v Maďarsku bez setkání s Orbánem.

Z šéfů americké diplomacie navštívila Budapešť naposledy ministryně zahraničí Hillary Clintonová v roce 2011. Pompeo se setkal také s představiteli nevládních organizací, často obviňovaných maďarskou vládou z napomáhání migraci.

Rozhovory s maďarskými a následně slovenskými představiteli se mají týkat i obranné spolupráce a diverzifikace energetických zdrojů. Pompeo má poukázat na závislost střední Evropy na ruské energii.

Pompeo doufá, že zvrátí to, co američtí činitelé označují za desetiletí odpoutávání USA od střední Evropy, což vytvořilo vakuum, které Rusko a Čína zneužily. Ruský prezident Vladimir Putin a čínští vůdci se v regionu stali mnohem agresivnějšími a získali svá předmostí, uvedli američtí představitelé podle AP před ministrovou návštěvou.

V úterý Pompeo ze Slovenska odjede do Polska, kde se setká se svým polským protějškem a zúčastní se rovněž mezinárodní konference o Blízkém východě, od které si Washington slibuje vytvoření koalice proti Íránu. Poté ho čeká návštěva Bruselu a mimo jiné jednání s šéfkou unijní diplomacie Federicou Mogheriniovou, s níž by měl hovořit i o situaci ve Venezuele. Na závěr své evropské cesty v pátek 15. února odletí na Island.