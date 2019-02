Evropská komise navrhla zrušení jednomyslného hlasování o daních. Žádný stát by tedy už neměl mít právo nějaký návrh zablokovat. To by bývalo ušetřilo práci i Andreji Babišovi (ANO), jenž několik let strávil bojem za zavedení reverse charge, tedy přenesení daňové povinnosti při výběru DPH. Do budoucna by ji měl místo poskytovatele plnění platit jeho příjemce.

Výběr DPH se na společném evropském trhu řídí společnými pravidly. Pro to, aby mohlo Česko mechanismus zavést, potřebovalo získat souhlas Evropské komise i všech ostatních států EU. Pokud by jednomyslný souhlas členských zemí nebyl nutný, Babiš by svou prioritu prosadil mnohem jednodušeji.

Česko ale patří mezi státy, které na úterním jednání ministrů financí v Bruselu návrh zrušit jednomyslné hlasování odmítly. "Dokud já budu ve vládě, nikdy nebudeme souhlasit se změnou na většinové hlasování v rámci daní," prohlásil už na začátku února Babiš. Potvrdil tak tradiční český postoj – právo na veto v oblasti daní zatím hájily všechny české vlády.