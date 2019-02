Výzkum australských a francouzských vědců odhalil, že včely dokážou provádět jednoduché matematické úkony. Doposud se mělo za to, že tak malý hmyzí mozek k počítání nestačí, píše server CNET.

Vědci z univerzit ve Wellingtonu, Melbourne a Toulouse zkoušeli, zda včely dovedou vypočítat jednoduché aritmetické úlohy pomocí různých barevně odlišených tvarů. Během výzkumu použili vědci bludiště ve tvaru písmene Y, ve kterém se malí opylovači měli rozhodovat, jakou cestu zvolí. U vstupu do labyrintu byl nakreslený určitý počet obrazců (viz obrázek níže) od jedné do pěti, přičemž modrá znamenala, že mají dané číslo přičíst, žlutá označovala odčítání.

Když měla včela u vstupu do bludiště dva modré tvary, znamenalo to, že má připočíst jedničku a dojít k výsledku tři. Po přesunu do "rozhodovací místnosti" tedy věděla, že obrázek se třemi symboly značí směr, kterým se má dále vydat. Výběr druhých dveří, označených pouze jedním symbolem, by tvorečku přivodil menší trest.